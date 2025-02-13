Когда рождаются эгоисты — нумерологи назвали три главные даты

Блондинка в белом костюме сидит на мягком кресле. Фото: freepik.com

Нумерологи утверждают, что люди, рожденные в определенные даты, имеют естественную склонность ставить собственные убеждения выше всего и не воспринимать критику или чужое мнение. Эти числа часто наделяют своих владельцев повышенным эгоцентризмом, упрямством и нежеланием слышать других.

В какие даты рождаются самые большие эгоисты, рассказала нумеролог Екатерина Молодиевская.

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Рожденные 13-го числа — бескомпромиссные лидеры

Люди, рожденные 13-го числа, обладают сильным и непоколебимым характером. Они привыкли самостоятельно принимать решения. Однако их самая большая проблема в том, что они почти никогда не обращают внимание на мнение других. Любые советы или критика их раздражают. Такие люди могут показаться холодными и даже жесткими. Их главная цель — достижение собственных целей, и они не будут оглядываться на других.

Мужчина позирует со сложенными руками. Фото: freepik.com

Дата рождения 16 — убежденные идеалисты

Люди, которые родились 16-го числа любого месяца, часто имеют ярко выраженное чувство собственной правоты. Они не любят менять свои убеждения, даже если реальность доказывает им обратное. Эти люди верят в свою уникальность и уверены, что лучше других понимают, как все устроено. Поэтому они могут быть слишком категоричными и нетерпимыми к чужим взглядам. В то же время их упрямство помогает им добиваться успеха в жизни, ведь они идут до конца, не слушая сомнений и возражений.

Рожденные 19-го числа — прирожденные нарциссы

Люди, родившиеся 19-го числа, часто эгоцентричные и самовлюбленные. Из-за своей гордыни они видят себя выше других и не склонны прислушиваться к мыслям "простых людей". Они часто обращаются с окружающими свысока. Такое поведение отталкивает других людей, но все же их внутренний магнетизм и уверенность в себе помогают добиваться успеха в карьере и социальной жизни.

Красивая женщина сидит в кресле. Фото: freepik.com

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