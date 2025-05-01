Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на травень 2025 — дати краси і здоров'я
Травень — час оновлення, коли природа розквітає, а ми прагнемо змін і в собі. Якщо ви плануєте оновити образ, освіжити зачіску чи просто підрівняти кінчики, не варто ігнорувати вплив Місяця. Астрологи стверджують, що фази супутника Землі суттєво впливають на ріст і якість волосся, тому правильно підібрана дата для стрижки може зробити ваші локони густішими, міцнішими й здоровішими.
Новини.LIVE розповідає, коли у травні 2025 року краще стригтись, а в які дати — категорично не варто. Дотримуючись порад місячного календаря, ви зможете не лише покращити зовнішність, а й зміцнити енергію всього організму.
Фази Місяця у травні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 11 травня;
- Повня у знаку Скорпіона — 12 травня о 19:55 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 13 по 26 травня;
- Молодик у знаку Близнюки — 27 травня о 6:02 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 28 по 31 травня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Як фази Місяця впливають на волосся
Місяць має великий вплив на наше здоров'я та зовнішність. Астрологи визначили, як різні фази можуть впливати на стан волосся:
- Місяць, що росте — найкращий період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся росло швидше, стало густішим і сильнішим;
- Місяць, що спадає — підходить для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго або зменшити швидкість росту волосся;
- Повня — небажаний час для стрижки, оскільки волосся може стати ламким і неслухняним;
- Молодик — не рекомендується стригтись: це може ослабити волосся й навіть вплинути на загальний енергетичний баланс.
Важливо також звертати увагу на знак Зодіаку. Вважається, що у дні Риби, Рака та Скорпіона волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим. А стрижка у дні Водолія, Близнюків та Терезів може негативно позначитися на стані волосся.
Якщо ви шукаєте найсприятливіший період для експериментів із зачісками, обирайте дні Стрільця, Лева або Овна. А якщо хочете зміцнити волосся та зайнятися доглядовими процедурами, робіть це у дні Козерога, Діви або Тельця.
Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дні найсприятливіші
Найкращі дати для стрижки та догляду за волоссям у травні 2025 року такі:
- 1 травня — ідеальний день для зміни іміджу: Місяць, що росте, підтримує ріст волосся;
- 3 травня — чудовий день для стрижки, фарбування й укладки. Волосся буде виглядати здоровим та доглянутим;
- 6 травня — сприятливий день для кардинальних змін. Стрижка зміцнить структуру волосся;
- 10 травня — гарний період для процедур з відновлення, фарбування та стрижки;
- 14 травня — ідеальний час для підстригання посічених кінчиків;
- 18 травня — стрижка допоможе оздоровити волосся після зими;
- 21 травня — день, коли волосся краще вбирає енергію, активно росте та стає густішим;
- 24 травня — вдалий момент для зміни стилю та форми зачіски;
- 27 травня — сприятливий для стимуляції росту волосся;
- 29 травня — стрижка триматиметься довго, зберігаючи форму.
Які дати несприятливі для стрижки у травні 2025 року
Ці дні можуть послабити волосся, спровокувати його випадіння або зробити зачіску невдалою:
- 2 травня;
- 4 травня;
- 5 травня;
- 9 травня;
- 12 травня;
- 15 травня;
- 19 травня;
- 22 травня;
- 25 травня;
- 30 травня.
Раніше ми розповідали, які дні травня будуть найкращі для фарбування волосся — колір триматиметься довго, а локони сяятимуть.
Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дні.
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