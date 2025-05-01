Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина прийшла на стрижку до перукаря. Фото: freepik.com

Травень — час оновлення, коли природа розквітає, а ми прагнемо змін і в собі. Якщо ви плануєте оновити образ, освіжити зачіску чи просто підрівняти кінчики, не варто ігнорувати вплив Місяця. Астрологи стверджують, що фази супутника Землі суттєво впливають на ріст і якість волосся, тому правильно підібрана дата для стрижки може зробити ваші локони густішими, міцнішими й здоровішими.

Новини.LIVE розповідає, коли у травні 2025 року краще стригтись, а в які дати — категорично не варто. Дотримуючись порад місячного календаря, ви зможете не лише покращити зовнішність, а й зміцнити енергію всього організму.

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Фази Місяця у травні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 11 травня;

— з 1 по 11 травня; Повня у знаку Скорпіона — 12 травня о 19:55 за Києвом;

— 12 травня о 19:55 за Києвом; Місяць, що спадає — з 13 по 26 травня;

— з 13 по 26 травня; Молодик у знаку Близнюки — 27 травня о 6:02 за Києвом;

— 27 травня о 6:02 за Києвом; Місяць, що зростає — з 28 по 31 травня;

— з 28 по 31 травня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як фази Місяця впливають на волосся

Місяць має великий вплив на наше здоров'я та зовнішність. Астрологи визначили, як різні фази можуть впливати на стан волосся:

Місяць, що росте — найкращий період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся росло швидше, стало густішим і сильнішим;

— найкращий період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся росло швидше, стало густішим і сильнішим; Місяць, що спадає — підходить для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго або зменшити швидкість росту волосся;

— підходить для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго або зменшити швидкість росту волосся; Повня — небажаний час для стрижки, оскільки волосся може стати ламким і неслухняним;

— небажаний час для стрижки, оскільки волосся може стати ламким і неслухняним; Молодик — не рекомендується стригтись: це може ослабити волосся й навіть вплинути на загальний енергетичний баланс.

Важливо також звертати увагу на знак Зодіаку. Вважається, що у дні Риби, Рака та Скорпіона волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим. А стрижка у дні Водолія, Близнюків та Терезів може негативно позначитися на стані волосся.

Якщо ви шукаєте найсприятливіший період для експериментів із зачісками, обирайте дні Стрільця, Лева або Овна. А якщо хочете зміцнити волосся та зайнятися доглядовими процедурами, робіть це у дні Козерога, Діви або Тельця.

Вплив Місяця на волосся. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дні найсприятливіші

Найкращі дати для стрижки та догляду за волоссям у травні 2025 року такі:

1 травня — ідеальний день для зміни іміджу: Місяць, що росте, підтримує ріст волосся;

— ідеальний день для зміни іміджу: Місяць, що росте, підтримує ріст волосся; 3 травня — чудовий день для стрижки, фарбування й укладки. Волосся буде виглядати здоровим та доглянутим;

— чудовий день для стрижки, фарбування й укладки. Волосся буде виглядати здоровим та доглянутим; 6 травня — сприятливий день для кардинальних змін. Стрижка зміцнить структуру волосся;

— сприятливий день для кардинальних змін. Стрижка зміцнить структуру волосся; 10 травня — гарний період для процедур з відновлення, фарбування та стрижки;

— гарний період для процедур з відновлення, фарбування та стрижки; 14 травня — ідеальний час для підстригання посічених кінчиків;

— ідеальний час для підстригання посічених кінчиків; 18 травня — стрижка допоможе оздоровити волосся після зими;

— стрижка допоможе оздоровити волосся після зими; 21 травня — день, коли волосся краще вбирає енергію, активно росте та стає густішим;

— день, коли волосся краще вбирає енергію, активно росте та стає густішим; 24 травня — вдалий момент для зміни стилю та форми зачіски;

— вдалий момент для зміни стилю та форми зачіски; 27 травня — сприятливий для стимуляції росту волосся;

— сприятливий для стимуляції росту волосся; 29 травня — стрижка триматиметься довго, зберігаючи форму.

Дівчина доглядає за волоссям. Фото: istockphoto.com

Які дати несприятливі для стрижки у травні 2025 року

Ці дні можуть послабити волосся, спровокувати його випадіння або зробити зачіску невдалою:

2 травня;

4 травня;

5 травня;

9 травня;

12 травня;

15 травня;

19 травня;

22 травня;

25 травня;

30 травня.

Раніше ми розповідали, які дні травня будуть найкращі для фарбування волосся — колір триматиметься довго, а локони сяятимуть.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дні.