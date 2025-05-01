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Місячний календар стрижок на травень 2025 — дати краси і здоров'я

1 травня 2025 08:02
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Дівчина прийшла на стрижку до перукаря. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Травень — час оновлення, коли природа розквітає, а ми прагнемо змін і в собі. Якщо ви плануєте оновити образ, освіжити зачіску чи просто підрівняти кінчики, не варто ігнорувати вплив Місяця. Астрологи стверджують, що фази супутника Землі суттєво впливають на ріст і якість волосся, тому правильно підібрана дата для стрижки може зробити ваші локони густішими, міцнішими й здоровішими.

Новини.LIVE розповідає, коли у травні 2025 року краще стригтись, а в які дати — категорично не варто. Дотримуючись порад місячного календаря, ви зможете не лише покращити зовнішність, а й зміцнити енергію всього організму.

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Фази Місяця у травні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 травня;
  • Повня у знаку Скорпіона — 12 травня о 19:55 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 26 травня;
  • Молодик у знаку Близнюки — 27 травня о 6:02 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 28 по 31 травня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у травні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як фази Місяця впливають на волосся

Місяць має великий вплив на наше здоров'я та зовнішність. Астрологи визначили, як різні фази можуть впливати на стан волосся: 

  • Місяць, що росте — найкращий період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся росло швидше, стало густішим і сильнішим;
  • Місяць, що спадає — підходить для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго або зменшити швидкість росту волосся;
  • Повня — небажаний час для стрижки, оскільки волосся може стати ламким і неслухняним;
  • Молодик — не рекомендується стригтись: це може ослабити волосся й навіть вплинути на загальний енергетичний баланс.

Важливо також звертати увагу на знак Зодіаку. Вважається, що у дні Риби, Рака та Скорпіона волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим. А стрижка у дні Водолія, Близнюків та Терезів може негативно позначитися на стані волосся.

Якщо ви шукаєте найсприятливіший період для експериментів із зачісками, обирайте дні Стрільця, Лева або Овна. А якщо хочете зміцнити волосся та зайнятися доглядовими процедурами, робіть це у дні Козерога, Діви або Тельця.

 

Як фази Місяця впливають на волосся
Вплив Місяця на волосся. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дні найсприятливіші 

Найкращі дати для стрижки та догляду за волоссям у травні 2025 року такі:

  • 1 травня — ідеальний день для зміни іміджу: Місяць, що росте, підтримує ріст волосся;
  • 3 травня — чудовий день для стрижки, фарбування й укладки. Волосся буде виглядати здоровим та доглянутим;
  • 6 травня — сприятливий день для кардинальних змін. Стрижка зміцнить структуру волосся;
  • 10 травня — гарний період для процедур з відновлення, фарбування та стрижки;
  • 14 травня — ідеальний час для підстригання посічених кінчиків;
  • 18 травня — стрижка допоможе оздоровити волосся після зими;
  • 21 травня — день, коли волосся краще вбирає енергію, активно росте та стає густішим;
  • 24 травня — вдалий момент для зміни стилю та форми зачіски;
  • 27 травня — сприятливий для стимуляції росту волосся;
  • 29 травня — стрижка триматиметься довго, зберігаючи форму.

 

Місячний календар стрижок на травень 2025 — які дні найсприятливіші
Дівчина доглядає за волоссям. Фото: istockphoto.com

Які дати несприятливі для стрижки у травні 2025 року

Ці дні можуть послабити волосся, спровокувати його випадіння або зробити зачіску невдалою:

  • 2 травня;
  • 4 травня;
  • 5 травня;
  • 9 травня;
  • 12 травня;
  • 15 травня;
  • 19 травня;
  • 22 травня;
  • 25 травня;
  • 30 травня.

Раніше ми розповідали, які дні травня будуть найкращі для фарбування волосся — колір триматиметься довго, а локони сяятимуть.  

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дні. 

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