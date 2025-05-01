Лунный календарь стрижек на май 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Лунный календарь стрижек на май 2025 — даты красоты и здоровья
Май — время обновления, когда природа расцветает, а мы стремимся к переменам и в себе. Если вы планируете обновить образ, освежить прическу или просто подровнять кончики, не стоит игнорировать влияние Луны. Астрологи утверждают, что фазы спутника Земли существенно влияют на рост и качество волос, поэтому правильно подобранная дата для стрижки может сделать ваши локоны гуще, крепче и здоровее.
Новини.LIVE рассказывает, когда в мае 2025 года лучше стричься, а в какие даты — категорически не стоит. Следуя советам лунного календаря, вы сможете не только улучшить внешность, но и укрепить энергию всего организма.
Фазы Луны в мае 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 11 мая;
- Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;
- Новолуние в знаке Близнецы — 27 мая в 6:02 по Киеву;
- Растущая Луна — с 28 по 31 мая;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Как фазы Луны влияют на волосы
Луна имеет большое влияние на наше здоровье и внешность. Астрологи определили, как различные фазы могут влиять на состояние волос:
- Растущая Луна — лучший период для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, стали гуще и сильнее;
- Убывающая Луна — подходит для тех, кто хочет сохранить форму прически надолго или уменьшить скорость роста волос;
- Полнолуние — нежелательное время для стрижки, поскольку волосы могут стать ломкими и непослушными;
- Новолуние — не рекомендуется стричься: это может ослабить волосы и даже повлиять на общий энергетический баланс.
Важно также обращать внимание на знак Зодиака. Считается, что в дни Рыбы, Рака и Скорпиона волосы быстро растут, становятся крепче и здоровее. А стрижка в дни Водолея, Близнецов и Весов может негативно сказаться на состоянии волос.
Если вы ищете благоприятный период для экспериментов с прическами, выбирайте дни Стрельца, Льва или Овна. А если хотите укрепить волосы и заняться уходовыми процедурами, делайте это в дни Козерога, Девы или Тельца.
Лунный календарь стрижек на май 2025 — какие дни самые благоприятные
Лучшие даты для стрижки и ухода за волосами в мае 2025 года следующие:
- 1 мая — идеальный день для смены имиджа: Растущая Луна поддерживает рост волос;
- 3 мая — отличный день для стрижки, окрашивания и укладки. Волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными;
- 6 мая — благоприятный день для кардинальных изменений. Стрижка укрепит структуру волос;
- 10 мая — хороший период для процедур по восстановлению, окрашиванию и стрижке;
- 14 мая — идеальное время для подстригания секущихся кончиков;
- 18 мая — стрижка поможет оздоровить волосы после зимы;
- 21 мая — день, когда волосы лучше впитывают энергию, активно растут и становятся гуще;
- 24 мая — удачный момент для изменения стиля и формы прически;
- 27 мая — благоприятный для стимуляции роста волос;
- 29 мая — стрижка будет держаться долго, сохраняя форму.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в мае 2025 года
Эти дни могут ослабить волосы, спровоцировать их выпадение или сделать прическу неудачной:
- 2 мая;
- 4 мая;
- 5 мая;
- 9 мая;
- 12 мая;
- 15 мая;
- 19 мая;
- 22 мая;
- 25 мая;
- 30 мая.
Ранее мы рассказывали, какие дни мая будут лучшие для окрашивания волос — цвет будет держаться долго, а локоны будут сиять.
Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные дни.
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