Лунный календарь стрижек на май 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка пришла на стрижку к парикмахеру. Фото: freepik.com

Май — время обновления, когда природа расцветает, а мы стремимся к переменам и в себе. Если вы планируете обновить образ, освежить прическу или просто подровнять кончики, не стоит игнорировать влияние Луны. Астрологи утверждают, что фазы спутника Земли существенно влияют на рост и качество волос, поэтому правильно подобранная дата для стрижки может сделать ваши локоны гуще, крепче и здоровее.

Новини.LIVE рассказывает, когда в мае 2025 года лучше стричься, а в какие даты — категорически не стоит. Следуя советам лунного календаря, вы сможете не только улучшить внешность, но и укрепить энергию всего организма.

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Фазы Луны в мае 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 мая;

— с 1 по 11 мая; Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;

— 12 мая в 19:55 по Киеву; Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;

— с 13 по 26 мая; Новолуние в знаке Близнецы — 27 мая в 6:02 по Киеву;

— 27 мая в 6:02 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 31 мая;

— с 28 по 31 мая; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Как фазы Луны влияют на волосы

Луна имеет большое влияние на наше здоровье и внешность. Астрологи определили, как различные фазы могут влиять на состояние волос:

Растущая Луна — лучший период для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, стали гуще и сильнее;

— лучший период для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, стали гуще и сильнее; Убывающая Луна — подходит для тех, кто хочет сохранить форму прически надолго или уменьшить скорость роста волос;

— подходит для тех, кто хочет сохранить форму прически надолго или уменьшить скорость роста волос; Полнолуние — нежелательное время для стрижки, поскольку волосы могут стать ломкими и непослушными;

— нежелательное время для стрижки, поскольку волосы могут стать ломкими и непослушными; Новолуние — не рекомендуется стричься: это может ослабить волосы и даже повлиять на общий энергетический баланс.

Важно также обращать внимание на знак Зодиака. Считается, что в дни Рыбы, Рака и Скорпиона волосы быстро растут, становятся крепче и здоровее. А стрижка в дни Водолея, Близнецов и Весов может негативно сказаться на состоянии волос.

Если вы ищете благоприятный период для экспериментов с прическами, выбирайте дни Стрельца, Льва или Овна. А если хотите укрепить волосы и заняться уходовыми процедурами, делайте это в дни Козерога, Девы или Тельца.

Влияние Луны на волосы. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на май 2025 — какие дни самые благоприятные

Лучшие даты для стрижки и ухода за волосами в мае 2025 года следующие:

1 мая — идеальный день для смены имиджа: Растущая Луна поддерживает рост волос;

— идеальный день для смены имиджа: Растущая Луна поддерживает рост волос; 3 мая — отличный день для стрижки, окрашивания и укладки. Волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными;

— отличный день для стрижки, окрашивания и укладки. Волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными; 6 мая — благоприятный день для кардинальных изменений. Стрижка укрепит структуру волос;

— благоприятный день для кардинальных изменений. Стрижка укрепит структуру волос; 10 мая — хороший период для процедур по восстановлению, окрашиванию и стрижке;

— хороший период для процедур по восстановлению, окрашиванию и стрижке; 14 мая — идеальное время для подстригания секущихся кончиков;

— идеальное время для подстригания секущихся кончиков; 18 мая — стрижка поможет оздоровить волосы после зимы;

— стрижка поможет оздоровить волосы после зимы; 21 мая — день, когда волосы лучше впитывают энергию, активно растут и становятся гуще;

— день, когда волосы лучше впитывают энергию, активно растут и становятся гуще; 24 мая — удачный момент для изменения стиля и формы прически;

— удачный момент для изменения стиля и формы прически; 27 мая — благоприятный для стимуляции роста волос;

— благоприятный для стимуляции роста волос; 29 мая — стрижка будет держаться долго, сохраняя форму.

Девушка ухаживает за волосами. Фото: istockphoto.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в мае 2025 года

Эти дни могут ослабить волосы, спровоцировать их выпадение или сделать прическу неудачной:

2 мая;

4 мая;

5 мая;

9 мая;

12 мая;

15 мая;

19 мая;

22 мая;

25 мая;

30 мая.

Ранее мы рассказывали, какие дни мая будут лучшие для окрашивания волос — цвет будет держаться долго, а локоны будут сиять.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные дни.