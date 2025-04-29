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Місячний календар фарбування волосся на травень 2025 — дати краси

29 квітня 2025 08:02
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар фарбування волосся на травень 2025 — вдалі та невдалі дні
Дівчина фарбує волосся у перукарні. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Травень — чудовий місяць для змін, і новий колір волосся може стати ідеальним стартом для оновлення образу. Але щоб фарбування принесло ідеальний результат та яскраві емоції важливо обрати правильний день за місячним календарем. Астрологи стверджують, що певні фази Місяця можуть посилити ефект фарби, зробити волосся міцнішим і блискучішим, а невдалий момент навпаки — спровокувати ламкість і втрату кольору.

Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з місячним календарем фарбування волосся на травень 2025 року, щоб обрати найкращі дати для зміни кольору, які подарують здоров'я та сяйво вашим локонам. 

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Фази Місяця у травні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 травня;
  • Повня у знаку Скорпіона — 12 травня о 19:55 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 26 травня;
  • Молодик у знаку Близнюки — 27 квітня о 6:02 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 28 по 31 травня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у травні 2025 року
Повний Місяць рожевого кольору. Фото: freepik.com 

Які дні сприятливі для фарбування волосся у травні 2025 року

Як зазначають астрологи, фарбування у сприятливі дні допоможе:

  • зробити волосся сильним і блискучим;
  • закріпити колір надовго;
  • запобігти посіченим кінчикам і ламкості.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 травня.

Загалом хороші дати для оновлення кольору: 1, 3, 4 травня.

Нейтральні дні для фарбування у травні: 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 травня.

Варто зауважити, що у нейтральні дні результат може бути непередбачуваним. Фарбування не принесе шкоди, але й очікуваного ефекту може не бути. Краще в цей час зосередитись на догляді за волоссям: маски, живильні процедури та легке тонування будуть доречними.

 

Які дні сприятливі для фарбування волосся у травні 2025 року
Перукар фарбує біляве волосся. Фото: freepik.com

Місячний календар фарбування волосся на травень 2025 — які дати несприятливі

Фарбування у несприятливі дні може викликати:

  • надмірну сухість або ламкість волосся;
  • нерівномірне фарбування;
  • швидке змивання кольору;
  • зниження загального тонусу волосся.

Найгірші дні для зміни кольору: 22, 27 травня.

Особливо обережними варто бути 27 травня — день молодика, коли енергетика волосся є дуже вразливою.

Також не рекомендовані для фарбування: 2, 19, 29, 30 травня.

У ці дні фарбування може "лягати" нерівномірно, а відтінок може швидко втратити насиченість.

Нагадаємо, раніше ми ділилися місячним календарем справ на травень 2025 року, який допоможе обрати найуспішніші дати останнього місяця весни. 

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