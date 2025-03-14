Як загадати бажання в Місячне затемнення у березні 2025, щоб воно здійснилося — поради

Молода дівчина і Місячне затемнення на небі. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 14 березня 2025 року, люди можуть спостерігати неймовірне астрологічне явище — Місячне затемнення, тому саме час подумати про свої бажання. Дізнайтеся, як правильно це робити під час цієї події на небі, щоб мрії точно здійснилися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Науковці кажуть, що затемнення почнеться о 05:57 за київським часом і закінчиться аж о 12 годині дня. Водночас Місяць набуде червоного відтінку в період з 08:26 до 09:31 години за київським часом. У цей момент українці зможуть побачити неймовірне небесне явище, яке вважається містичним.

У народі вірять, що Місячне затемнення — це не просто захопливе астрологічне явище, яке вражає своєю красою, а й подія, під час якої можуть здійснюватися мрії. Але щоб це дійсно сталося, варто знати, як саме загадувати бажання.

Повна фаза Місячного затемнення на нічному небі. Фото: Freepik

Як загадувати бажання під час Місячного затемнення

Наприклад, у цей період можна позбутися поганих звичок, зокрема ігрової, тютюнової або алкогольної залежності. Також вважається, що якщо людина довго щось шукає, саме під час Місячного затемнення вона може отримати відповідь на важливі питання.

А щоб бажання дійсно здійснилися в цей період, варто знати, що зосереджуватися на них краще через медитацію.

Перш ніж проводити цю процедуру, варто прийняти душ, щоб змити з себе весь негатив. Саму медитацію можна проводити в будь-якій позі, яка зручна для вас. Але найголовніше — це позбутися поганих думок і сфокусуватися на бажаннях, чітко уявити їх у голові та навіть відчути своїм серцем.

Медитація молодої жінки вдома. Фото: Freepik

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