Как загадать желание в Лунное затмение в марте 2025, чтобы оно исполнилось — советы

Молодая девушка и Лунное затмение на небе. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 14 марта 2025 года, люди могут наблюдать невероятное астрологическое явление — Лунное затмение, поэтому самое время подумать о своих желаниях. Узнайте, как правильно это делать во время этого события на небе, чтобы мечты точно осуществились.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Когда можно наблюдать за Лунным затмением 14 марта

Ученые говорят, что затмение начнется в 05:57 по киевскому времени и закончится аж в 12 часов дня. В то же время Луна приобретет красный оттенок в период с 08:26 до 09:31 часов по киевскому времени. В этот момент украинцы смогут увидеть невероятное небесное явление, которое считается мистическим.

В народе верят, что Лунное затмение — это не просто захватывающее астрологическое явление, которое поражает своей красотой, но и событие, во время которого могут осуществляться мечты. Но чтобы это действительно произошло, стоит знать, как именно загадывать желания.

Полная фаза Лунного затмения на ночном небе. Фото: Freepik

Как загадывать желания во время Лунного затмения

Например, в этот период можно избавиться от плохих привычек, в частности, игровой, табачной или алкогольной зависимости. Также считается, что если человек долго что-то ищет, именно во время Лунного затмения он может получить ответ на важные вопросы.

А чтобы желания действительно осуществились в этот период, стоит знать, что сосредотачиваться на них лучше через медитацию.

Прежде чем проводить эту процедуру, стоит принять душ, чтобы смыть с себя весь негатив. Саму медитацию можно проводить в любой позе, удобной для вас. Но самое главное — это избавиться от плохих мыслей и сфокусироваться на желаниях, четко представить их в голове и даже почувствовать своим сердцем.

Медитация молодой женщины дома. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать во время "Кровавой Луны".

Ранее мы рассказывали о том, когда будет солнечное затмение в Украине в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какой знак Зодиака увидит реальность в коридоре затмений в 2025 году.