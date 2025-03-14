Как загадать желание в Лунное затмение в марте 2025, чтобы оно исполнилось — советы

Лунное затмение в марте 2025 — как правильно загадать желание
Сегодня, 14 марта 2025 года, люди могут наблюдать невероятное астрологическое явление — Лунное затмение, поэтому самое время подумать о своих желаниях. Узнайте, как правильно это делать во время этого события на небе, чтобы мечты точно осуществились.
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Когда можно наблюдать за Лунным затмением 14 марта
Ученые говорят, что затмение начнется в 05:57 по киевскому времени и закончится аж в 12 часов дня. В то же время Луна приобретет красный оттенок в период с 08:26 до 09:31 часов по киевскому времени. В этот момент украинцы смогут увидеть невероятное небесное явление, которое считается мистическим.
В народе верят, что Лунное затмение — это не просто захватывающее астрологическое явление, которое поражает своей красотой, но и событие, во время которого могут осуществляться мечты. Но чтобы это действительно произошло, стоит знать, как именно загадывать желания.
Как загадывать желания во время Лунного затмения
Например, в этот период можно избавиться от плохих привычек, в частности, игровой, табачной или алкогольной зависимости. Также считается, что если человек долго что-то ищет, именно во время Лунного затмения он может получить ответ на важные вопросы.
А чтобы желания действительно осуществились в этот период, стоит знать, что сосредотачиваться на них лучше через медитацию.
Прежде чем проводить эту процедуру, стоит принять душ, чтобы смыть с себя весь негатив. Саму медитацию можно проводить в любой позе, удобной для вас. Но самое главное — это избавиться от плохих мыслей и сфокусироваться на желаниях, четко представить их в голове и даже почувствовать своим сердцем.
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