День літнього сонцестояння 2026: що зробити 21 червня, щоб здійснити бажання

Усміхнена дівчина із зеленим вінком. Фото: Pinterest

Однією з найособливіших дат року вважається літнє сонцестояння, яке ми зустрінемо 21 червня. Це момент, коли Сонце дарує Землі найбільше світла, а природа ніби досягає піку своєї сили. День літнього сонцестояння має унікальні традиції. Наші предки вірили, що у цю дату відкривається особливий час для оновлення, здійснення мрій і залучення добрих змін у життя.

Новини.LIVE розповідає, що слід зробити у літнє сонцестояння, щоб здійснити заповітну мрію.

Коли загадувати бажання у літнє сонцестояння 2026

У езотериці, найкращий час для роботи зі своїми намірами та мріями починається зі світанку і триває протягом усього дня.

За астрономічними розрахунками, у 2026 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 11:24 за київським часом. Це пік події, коли, як вважається, енергія дня найбільша. Сонце зійде приблизно о 4:46, а зайде близько 21:10. Загальна тривалість світлового дня становитиме понад 16 годин.

Як правильно загадати бажання на літнє сонцестояння

За народними віруваннями, бажання, загадане в день літнього сонцестояння, має бути щирим і стосуватися саме вас. Щоб налаштуватися на позитивний результат, виконайте кілька простих ритуалів:

Читайте також:

Запишіть своє бажання

Знайдіть затишне тихе місце, де ви зможете розслабитися. Візьміть аркуш паперу та сформулюйте одну найважливішу мрію. Пишіть так, ніби бажане вже стало реальністю. Наприклад: "Я займаюся справою, яка приносить мені радість і стабільний дохід".

Уявіть результат

Дозвольте собі кілька хвилин помріяти. Заплющте очі та уявіть себе у моменті, коли бажання здійснене. Відчуйте емоції радості та задоволення.

Подякуйте за здійснення мрії

Завершіть ритуал словами вдячності Всесвітові, долі вам самим. Вважається, що щира подяка допомагає налаштуватися на позитивні зміни та зосередитися на бажаному результаті.

Що обов'язково зробити 21 червня для удачі та добробуту

Із Днем літнього сонцестояння пов'язано чимало традицій, які дійшли до наших днів. Щоб 21 червня принесло вам позитивні зміни у життя, зробіть наступне впродовж дня:

Очистіть простір навколо себе

Перегляньте речі у своєму домі. Позбудьтеся предметів, якими давно не користуєтеся, або віддайте їх тим, кому вони потрібні. Вважається, що разом зі старими речами людина відпускає минулі образи та звільняє місце для нових можливостей.

Запаліть свічку

Запалена свічка допомагає створити спокійну атмосферу, залишити позаду негативні думки та налаштуватися на новий етап життя.

Проведіть час на природі

Прогулянка парком, лісом чи берегом водойми допоможе відчути гармонію з природою та відновити внутрішню рівновагу.

Прийміть ванну з ароматичними травами та сіллю

Вода та сіль у народних звичаях часто асоціювалися з очищенням. Тепла ванна з морською сіллю допоможе розслабитися, позбутися напруження та налаштуватися на позитивний лад. А трави зміцнять тіло та дух.

Раніше ми розповідали, у яку нову дату свято Івана Купала та які його головні традиції.

Також дізнавайтеся, коли почнеться ретроградний Меркурій та як пережити цей період без потрясінь.