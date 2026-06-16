День летнего солнцестояния 2026: что сделать 21 июня, чтобы желание сбылось

Улыбающаяся девушка с зеленым венком. Фото: Pinterest

Одной из самых знаменательных дат года считается летнее солнцестояние, которое мы встретим 21 июня. Это момент, когда Солнце дарит Земле больше всего света, а природа словно достигает пика своей силы. День летнего солнцестояния имеет уникальные традиции. Наши предки верили, что в этот день открывается особое время для обновления, осуществления мечт и привлечения хороших перемен в жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, что следует сделать в день летнего солнцестояния, чтобы осуществить заветную мечту.

Когда загадывать желания в день летнего солнцестояния 2026

В эзотерике лучшее время для работы со своими намерениями и мечтами начинается с рассвета и длится в течение всего дня.

По астрономическим расчетам, в 2026 году летнее солнцестояние состоится 21 июня в 11:24 по киевскому времени. Это пик события, когда, как считается, энергия дня максимальна. Солнце взойдет примерно в 4:46, а зайдет около 21:10. Общая продолжительность светового дня составит более 16 часов.

Как правильно загадать желание на летнее солнцестояние

По народным поверьям, желание, загаданное в день летнего солнцестояния, должно быть искренним и касаться именно вас. Чтобы настроиться на положительный результат, выполните несколько простых ритуалов:

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Запишите свое желание

Найдите уютное тихое место, где вы сможете расслабиться. Возьмите лист бумаги и сформулируйте одну самую важную мечту. Пишите так, как будто желаемое уже стало реальностью. Например: "Я занимаюсь делом, которое приносит мне радость и стабильный доход".

Представьте результат

Позвольте себе несколько минут помечтать. Закройте глаза и представьте себя в момент, когда желание осуществилось. Почувствуйте эмоции радости и удовлетворения.

Поблагодарите за исполнение мечты

Завершите ритуал словами благодарности Вселенной, судьбе и самим себе. Считается, что искренняя благодарность помогает настроиться на положительные изменения и сосредоточиться на желаемом результате.

Что обязательно нужно сделать 21 июня для удачи и благополучия

С Днем летнего солнцестояния связано немало традиций, дошедших до наших дней. Чтобы 21 июня принесло вам положительные изменения в жизнь, сделайте следующее в течение дня:

Очистите пространство вокруг себя

Пересмотрите вещи в своем доме. Избавьтесь от предметов, которыми давно не пользуетесь, или отдайте их тем, кому они нужны. Считается, что вместе со старыми вещами человек отпускает прошлые обиды и освобождает место для новых возможностей.

Зажгите свечу

Зажженная свеча помогает создать спокойную атмосферу, оставить позади негативные мысли и настроиться на новый этап жизни.

Проведите время на природе

Прогулка по парку, лесу или берегу водоема поможет почувствовать гармонию с природой и восстановить внутреннее равновесие.

Примите ванну с ароматическими травами и солью

Вода и соль в народных обычаях часто ассоциировались с очищением. Теплая ванна с морской солью поможет расслабиться, избавиться от напряжения и настроиться на позитивный лад. А травы укрепят тело и дух.

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