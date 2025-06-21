Гороскоп за картами Таро на літнє сонцестояння 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Колода карт Таро і жінка на тлі сонця. Фото: колаж Новини.LIVE

Гороскоп за картами Таро на літнє сонцестояння, яке цього року відбудеться вже сьогодні, 21 червня 2025 року. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на літнє сонцестояння 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Це день впевненості, лідерства та ініціативи, коли ви відчуєте прилив сил для втілення власних цілей у реальне життя. Ця карта Таро підсилить вашу харизму та успіх.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні ви можете сконцентруватися на стабільності, збереженні досягнутого і насолоді власними ресурсами. Цього дня ви можете відчувати себе в безпеці та достатку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Сьогодні ви відкриєте самих себе в емоційному плані, відчуєте романтику і зможете висловити свої почуття. Ця карта Таро сприяє гармонії, новим знайомствам чи зміцненню існуючих стосунків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день емоційного оновлення, любові та нових можливостей в особистому житті. Ця карта символізує радість від нових почуттів і гарний початок особистого і важливого.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колісниця"

Це день руху, прогресу і досягнення цілей, коли ви відчуєте рішучість і контроль над ситуацією. Ця карта Таро дарує вам енергію.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Ви можете відчути, що вам потрібна самотність, роздуми і самоаналіз. Також ви можете знайти ясність та істину всередині себе.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Справедливість"

Сьогодні варто тримати баланс, бути чесними і об’єктивними. Ця карта Таро допоможе прийняти правильні рішення і відновити гармонію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні варто бути уважними і обережними, а також пильними і розсудливими. Ця карта Таро може висвітлити приховану правду чи змусити вас діяти хитро.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сьогодні ви будете сповнені енергії, пригод і бажання дізнаватися про нові можливості. Ця карта Таро підсилить ваш оптимізм і прагнення до нових успіхів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Ви можете зосередитися на практичних питаннях, домашньому комфорті та турботі про рідних. Ця карта Таро дарує стабільність, благополуччя і відчуття достатку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дев’ятка Мечів"

Ви можете відчути тривогу чи занепокоєння, але карта Таро вказує вам на шлях до виходу з такого стану. Знаходьте підтримку і дозвольте світлу перемогти темряву.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні ви можете інтуїтивно прозріти, але цей день також може бути пов’язаний з таємницями. Вірте інтуїції і дослухайтеся до голосу всередині себе.

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