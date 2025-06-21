Гороскоп за картами Таро на літнє сонцестояння 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Літнє сонцестояння 2025 — таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп за картами Таро на літнє сонцестояння, яке цього року відбудеться вже сьогодні, 21 червня 2025 року. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на літнє сонцестояння 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 21 червня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Король Жезлів"
Це день впевненості, лідерства та ініціативи, коли ви відчуєте прилив сил для втілення власних цілей у реальне життя. Ця карта Таро підсилить вашу харизму та успіх.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Сьогодні ви можете сконцентруватися на стабільності, збереженні досягнутого і насолоді власними ресурсами. Цього дня ви можете відчувати себе в безпеці та достатку.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Лицар Кубків"
Сьогодні ви відкриєте самих себе в емоційному плані, відчуєте романтику і зможете висловити свої почуття. Ця карта Таро сприяє гармонії, новим знайомствам чи зміцненню існуючих стосунків.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це день емоційного оновлення, любові та нових можливостей в особистому житті. Ця карта символізує радість від нових почуттів і гарний початок особистого і важливого.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Колісниця"
Це день руху, прогресу і досягнення цілей, коли ви відчуєте рішучість і контроль над ситуацією. Ця карта Таро дарує вам енергію.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник"
Ви можете відчути, що вам потрібна самотність, роздуми і самоаналіз. Також ви можете знайти ясність та істину всередині себе.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Справедливість"
Сьогодні варто тримати баланс, бути чесними і об’єктивними. Ця карта Таро допоможе прийняти правильні рішення і відновити гармонію.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Сьогодні варто бути уважними і обережними, а також пильними і розсудливими. Ця карта Таро може висвітлити приховану правду чи змусити вас діяти хитро.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Сьогодні ви будете сповнені енергії, пригод і бажання дізнаватися про нові можливості. Ця карта Таро підсилить ваш оптимізм і прагнення до нових успіхів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Королева Пентаклів"
Ви можете зосередитися на практичних питаннях, домашньому комфорті та турботі про рідних. Ця карта Таро дарує стабільність, благополуччя і відчуття достатку.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Дев’ятка Мечів"
Ви можете відчути тривогу чи занепокоєння, але карта Таро вказує вам на шлях до виходу з такого стану. Знаходьте підтримку і дозвольте світлу перемогти темряву.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Сьогодні ви можете інтуїтивно прозріти, але цей день також може бути пов’язаний з таємницями. Вірте інтуїції і дослухайтеся до голосу всередині себе.
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