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Главная Праздники Летнее солнцестояние 2025 — таро-гороскоп для всех знаков Зодиака

Летнее солнцестояние 2025 — таро-гороскоп для всех знаков Зодиака

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Дата публикации 21 июня 2025 05:20
Гороскоп по картам Таро на летнее солнцестояние 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Колода карт Таро и женщина на фоне солнца. Фото: коллаж Новини.LIVE
Ключові моменти Овен(21 марта — 20 апреля) Телец(21 апреля — 21 мая) Близнецы(22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион(23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Гороскоп по картам Таро на летнее солнцестояние, которое в этом году состоится уже сегодня, 21 июня 2025 года. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на летнее солнцестояние 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Жезлов"

Это день уверенности, лидерства и инициативы, когда вы почувствуете прилив сил для воплощения собственных целей в реальную жизнь. Эта карта Таро усилит вашу харизму и успех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня вы можете сконцентрироваться на стабильности, сохранении достигнутого и наслаждении собственными ресурсами. В этот день вы можете чувствовать себя в безопасности и достатке.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Сегодня вы откроете самих себя в эмоциональном плане, почувствуете романтику и сможете выразить свои чувства. Эта карта Таро способствует гармонии, новым знакомствам или укреплению существующих отношений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день эмоционального обновления, любви и новых возможностей в личной жизни. Эта карта символизирует радость от новых чувств и хорошее начало личного и важного.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесница"

Это день движения, прогресса и достижения целей, когда вы почувствуете решительность и контроль над ситуацией. Эта карта Таро дарит вам энергию.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Вы можете почувствовать, что вам нужно уединение, размышления и самоанализ. Также вы можете найти ясность и истину внутри себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Справедливость"

Сегодня стоит держать баланс, быть честными и объективными. Эта карта Таро поможет принять правильные решения и восстановить гармонию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня стоит быть внимательными и осторожными, а также бдительными и рассудительными. Эта карта Таро может высветить скрытую правду или заставить вас действовать хитро.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сегодня вы будете полны энергии, приключений и желания узнавать о новых возможностях. Эта карта Таро усилит ваш оптимизм и стремление к новым успехам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Вы можете сосредоточиться на практических вопросах, домашнем комфорте и заботе о родных. Эта карта Таро дарит стабильность, благополучие и ощущение достатка.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Вы можете почувствовать тревогу или беспокойство, но карта Таро указывает вам на путь к выходу из такого состояния. Находите поддержку и позвольте свету победить тьму.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете интуитивно прозреть, но этот день также может быть связан с тайнами. Верьте интуиции и прислушивайтесь к голосу внутри себя.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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