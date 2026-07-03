Лише один знак Зодіаку відкриє шлях до багатства у липні 2026

Зодіакальне коло, дівчина з грошима. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

У липні в життя одного знаку Зодіаку несподівано увірветься справжня удача. Всесвіт подарує щасливчику реальні шанси отримати вигідні пропозиції та збільшити доходи.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологині Анжели Перл розповідає, для кого липень здатен стати одним із найприбутковіших місяців року.

Знак Зодіаку, який має найбільші шанси розбагатіти у липні 2026

Найпотужніший фінансовий потенціал у липні 2026 року, за прогнозом Анжели Перл, отримають Козероги. Саме для представників цього знака відкриваються можливості, які можуть суттєво покращити матеріальне становище.

Астрологиня наголошує, що до 23 липня триває ретроградний Меркурій, який впливає на партнерські стосунки, переговори, угоди та спільні фінансові рішення. Через це окремі домовленості можуть затримуватися, а нові контракти чи великі покупки краще перенести на більш сприятливий час.

Втім, цей період має і свою перевагу. У життя Козерогів можуть повернутися колишні клієнти, давні бізнес-партнери або люди, з якими вже були успішні фінансові проєкти. Саме старі зв'язки можуть принести новий прибуток.

Найнебезпечніші дні липня

Період із 3 по 5 липня вимагатиме максимальної обережності.

Через напружений аспект Марса й Урана можливі конфлікти на роботі, несподівані затримки, технічні несправності або ризик травм. У ці дні бажано не поспішати, уникати суперечок та бути уважними за кермом.

Якщо виникнуть проблеми зі здоров'ям або станеться неприємна ситуація, не відкладайте звернення до фахівців.

Коли гроші самі шукатимуть Козерогів

Саме друга половина липня стане найцікавішою для фінансів.

З 19 по 23 липня Юпітер формує гармонійний аспект із Нептуном, відкриваючи Козерогам доступ до додаткових ресурсів. Йдеться не лише про власний заробіток. Можуть надійти державні виплати, спадщина, фінансова допомога, підтримка родини або кошти від партнера.

Також не виключені:

поява вигідного клієнта;

новий проєкт із високою оплатою;

успішне рефінансування кредиту;

прибуток від інвестицій;

вдалі можливості, пов'язані з нерухомістю.

Саме в цей період багато Козерогів відчують, що фінансові двері починають відчинятися одна за одною.

Доля змінює фінансовий курс

20 липня кармічні вузли переходять у нове положення, яке визначатиме розвиток матеріальної сфери протягом наступних півтора року.

Для Козерогів це означає початок великої фінансової трансформації. У когось зміниться робота, хтось відкриє нове джерело доходу, а дехто вирішить кардинально змінити професію. Життєві обставини можуть бути різними, але саме гроші стануть головною темою найближчих місяців.

Кінець липня принесе найгучніші фінансові новини

29 липня повня у секторі доходів допоможе побачити справжню картину власних фінансів. Саме тоді багато Козерогів ухвалять важливі рішення щодо зарплати, роботи, витрат, інвестицій чи великих покупок.

А вже 30 липня настане один із найщасливіших моментів місяця. Сонце з'єднається з Юпітером, який символізує достаток, розширення можливостей і великі гроші.

Саме цього дня можуть надійти довгоочікувані фінансові новини, вигідна пропозиція, премія, новий контракт або інший шанс істотно збільшити дохід.

Наприкінці місяця не поспішайте з житловими питаннями

Попри сильний фінансовий потенціал липня, після 26 числа Сатурн розпочне ретроградний рух, який може сповільнити справи, пов'язані з нерухомістю, ремонтом, переїздом або оформленням документів.

Деякі процеси можуть затягнутися до грудня, тому варто запастися терпінням і не нервувати через вимушені затримки.

Загалом липень 2026 року обіцяє Козерогам один із найсильніших фінансових періодів за останній час. Якщо уважно ставитися до важливих рішень, не поспішати з дорогими покупками під час ретроградного Меркурія та використовувати можливості, які відкриватимуться у другій половині місяця, цей знак Зодіаку матиме всі шанси зробити великий крок до справжнього багатства.

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