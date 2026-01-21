Песах 2026 — коли святкують, головні традиції та заборони свята

Родина відзначає Песах. Фото: shutterstock.com

Щорічно навесні юдеї в усьому світі відзначають Песах. Головне юдейське свято, якому більш як 3000 років, символізує звільнення євреїв з єгипетського рабства. Святкування завжди припадає на середину єврейського місяця Нісан — на повний Місяць.

Новини.LIVE розповідає, коли розпочнеться та завершиться Песах у 2026 році, які головні традиції та заборони свята.

Коли починається Песах у 2026 році

Цьогоріч Песах розпочинається у четвер ввечері, 2 квітня, а триватиме до вечора четверга, 9 квітня. В Ізраїлі свято святкують 7 днів, а у єврейських діаспорах — 8 днів. Дата Песаха визначається за єврейським місячно-сонячним календарем і завжди припадає на 15 день місяця Нісан (перший місяць єврейського календаря).

Родинна вечеря у свято Песах. Фото: Flickr

Що означає Песах — історія та сенс свята

Слово "Песах" з івриту перекладається як "минув" або "пройшов повз". Воно походить із біблійної історії про десяту кару єгипетську. За Торою, пророк Мойсей неодноразово просив фараона відпустити євреїв із рабства, але щоразу отримував відмову. Тоді на Єгипет були послані десять страшних кар. Останньою стала смерть первістків у кожній родині. Єврейські домівки були врятовані, адже їхні двері були позначені кров'ю ягняти — знак, повз який кара "пройшла". Після цього фараон дозволив євреям покинути Єгипет. Так народ отримав не лише фізичну свободу, а й духовне визволення. Саме цю подію й святкують.

Вечеря на Песах. Фото: stock.adobe.com

Як відзначають Песах — головні традиції

Песах вважається найважливішим святом у юдаїзмі. Підготовка до нього починається задовго до настання початку святкування. Перед Песахом євреї ретельно прибирають домівки, позбавляючись від хамецу — продуктів бродіння. Це символ духовного очищення і відмови від усього зайвого.

У перший, а в діаспорі й у другий вечір Песаха проводять Седер — особливу сімейну вечерю. За столом збираються родини, друзі, самотні та нужденні. Під час Седеру читають Агаду — розповідь про Вихід з Єгипту, моляться, ставлять символічні запитання і згадують історію народу.

Головний символ Песаха — Маца. За переказами, євреї залишали Єгипет поспіхом, тому тісто не встигло піднятися. Саме тому вживання маци є прямою заповіддю Тори. Кожен єврей має з'їсти хоча б шматочок маци під час свята.

Маленький хлопчик розламує мацу. Фото: Nati Shohat/Flash90

Що їдять на Песах

Під час Седеру подають страви, кожна з яких має глибокий зміст:

маца — прісний хліб без дріжджів;

— прісний хліб без дріжджів; яйце (бейца) — символ життя та оновлення;

— символ життя та оновлення; зероа — м'ясо на кістці, зазвичай ягня;

— м'ясо на кістці, зазвичай ягня; гіркі трави — нагадування про гіркоту рабства;

— нагадування про гіркоту рабства; солона вода — символ сліз, пролитих у невол;

— символ сліз, пролитих у невол; харосет — суміш фруктів і горіхів, що символізує глину для цегли.

Також подають вино або виноградний сік. За традицією один келих залишають для пророка Іллі.

Страви на свято Песах. Фото: Pinterest

Що не можна робити у Песах — важливі заборони

Песах має суворі правила, яких дотримуються віряни. Заборонено:

їсти або зберігати хамец — дріжджові й ферментовані продукти;

користуватися звичайним посудом без спеціального очищення;

працювати в перший і останній день свята.

