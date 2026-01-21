Видео
Когда празднуют Песах 2026 — дата и традиции еврейского праздника

Когда празднуют Песах 2026 — дата и традиции еврейского праздника

Дата публикации 21 января 2026 06:01
Песах 2026 — когда празднуют, главные традиции и запреты праздника
Семья отмечает Песах. Фото: shutterstock.com

Ежегодно весной иудеи во всем мире отмечают Песах. Главный иудейский праздник, которому более 3000 лет, символизирует освобождение евреев из египетского рабства. Празднование всегда приходится на середину еврейского месяца Нисан — на полнолуние.

Новини.LIVE рассказывает, когда начнется и завершится Песах в 2026 году, какие главные традиции и запреты праздника.

Когда начинается Песах в 2026 году

В этом году Песах начинается в четверг вечером, 2 апреля, а продлится до вечера четверга, 9 апреля. В Израиле праздник празднуют 7 дней, а в еврейских диаспорах — 8 дней. Дата Песаха определяется по еврейскому лунно-солнечному календарю и всегда приходится на 15 день месяца Нисан (первый месяц еврейского календаря).

 

Семейный ужин в праздник Песах. Фото: Flickr

Что означает Песах — история и смысл праздника

Слово "Песах" с иврита переводится как "прошел" или "прошел мимо". Оно происходит из библейской истории о десятой казни египетской. Согласно Торе, пророк Моисей неоднократно просил фараона отпустить евреев из рабства, но каждый раз получал отказ. Тогда на Египет были посланы десять страшных казней. Последней стала смерть первенцев в каждой семье. Еврейские дома были спасены, ведь их двери были обозначены кровью ягненка — знак, мимо которого кара "прошла". После этого фараон позволил евреям покинуть Египет. Так народ получил не только физическую свободу, но и духовное освобождение. Именно это событие и празднуют.

 

Ужин на Песах. Фото: stock.adobe.com

Как отмечают Песах — главные традиции

Песах считается самым важным праздником в иудаизме. Подготовка к нему начинается задолго до наступления начала празднования. Перед Песахом евреи тщательно убирают дома, избавляясь от хамеца — продуктов брожения. Это символ духовного очищения и отказа от всего лишнего.

В первый, а в диаспоре и во второй вечер Песаха проводят Седер — особый семейный ужин. За столом собираются семьи, друзья, одинокие и нуждающиеся. Во время Седера читают Агаду — рассказ об Исходе из Египта, молятся, задают символические вопросы и вспоминают историю народа.

Главный символ Песаха — Маца. По преданию, евреи покидали Египет в спешке, поэтому тесто не успело подняться. Именно поэтому употребление мацы является прямой заповедью Торы. Каждый еврей должен съесть хотя бы кусочек мацы во время праздника.

 

Маленький мальчик разламывает мацу. Фото: Nati Shohat/Flash90

Что едят на Песах

Во время Седера подают блюда, каждое из которых имеет глубокий смысл:

  • маца — пресный хлеб без дрожжей;
  • яйцо (бейца) — символ жизни и обновления;
  • зероа — мясо на кости, обычно ягненка;
  • горькие травы — напоминание о горечи рабства;
  • соленая вода — символ слез, пролитых в неволе;
  • харосет — смесь фруктов и орехов, символизирующая глину для кирпича.

Также подают вино или виноградный сок. По традиции один бокал оставляют для пророка Ильи.

 

Блюда на праздник Песах. Фото: Pinterest

Что нельзя делать в Песах — важные запреты

Песах имеет строгие правила, которых придерживаются верующие. Запрещено:

  • есть или хранить хамец — дрожжевые и ферментированные продукты;
  • пользоваться обычной посудой без специальной очистки;
  • работать в первый и последний день праздника.

Ранее мы рассказывали, когда начнется и завершится пост Рамадан в 2026 году.

Также мы писали, когда будут отмечать Пасху православные и католики.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
