Когда Рамадан 2026 — дата начала и завершения поста у мусульман

Рамадан 2026 — когда начинается самый священный месяц в исламе
Рамадан — один из важнейших периодов в исламе. Этот месяц мусульмане посвящают духовному очищению через строгий пост и молитвы. А еще это время, которое объединяет людей.
Новини.LIVE рассказывает, когда начнется и завершится Рамадан в 2026 году, а также о каких важных традициях и запретах стоит знать.
Рамадан 2026 — даты начала и завершения поста
В 2026 году Рамадан начинается 18 февраля и продлится до 19 марта включительно. После захода солнца 19 марта пост официально завершается.
А уже 20 марта мусульмане будут праздновать один из важнейших праздников года — Ураза-байрам. Эта дата символизирует не только завершение поста, но и духовную победу над собственными слабостями.
Какое значение имеет Рамадан
Рамадан упоминается в Коране как месяц, в который было послано священное откровение. Он является одним из пяти столпов ислама и имеет глубокое духовное значение. Пост в этот период нельзя воспринимать как бремя или ограничение. Это сознательный выбор очистить душу и тело.
Главная цель Рамадана:
- укрепить веру;
- научиться сострадать и быть милосердным;
- обуздать страсти;
- очистить мысли;
- совершать хорошие поступки;
- переосмыслить жизненные ценности.
Рамадан 2026 — какие важные традиции существуют в пост
В течение всего месяца мусульмане:
- соблюдают пост от рассвета до заката солнца;
- ежедневно читают Коран;
- выполняют несколько обязательных молитв;
- стараются избегать конфликтов, гнева и бесполезных развлечений;
- активно занимаются благотворительностью.
Молитвы желательно совершать в мечети, в чистом месте и с полной сосредоточенностью. По традиции женщины молятся отдельно от мужчин. Во время намаза запрещено разговаривать, смеяться, есть или пить.
Что нельзя делать в месяц Рамадан
В светлое время суток во время поста запрещено:
- есть и пить;
- курить, включая кальян и табак;
- намеренно вызывать рвоту;
- вступать в интимные отношения;
- развлекаться и сознательно думать о нарушении запретов.
Что разрешено во время Рамадана
Во время поста разрешается:
- делать уколы и вакцинироваться;
- сдавать кровь;
- купаться, если вода не попадает в рот;
- чистить зубы без глотания воды;
- глотать слюну;
- проявлять сдержанную нежность, без интимной близости.
Важно: есть и пить можно только после захода солнца и до рассвета.
Кто обязан соблюдать пост, а кто может не поститься в Рамадан
Пост в Рамадан обязателен для мусульман, которые:
- достигли половой зрелости;
- находятся в здоровом физическом и психическом состоянии.
От поста освобождаются:
- беременные женщины;
- матери, которые кормят грудью;
- женщины во время менструации или послеродового периода;
- пожилые люди;
- больные, включая тех, кто имеет психические расстройства;
- путешественники, находящиеся в длительной дороге.
Пропущенные дни поста, по возможности, необходимо компенсировать позже.
Ранее мы рассказывали, когда будут отмечать Пасху православные и католики, а когда у иудеев начинается Песах.
Читайте Новини.LIVE!