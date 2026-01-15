Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Рамадан 2026 — когда начинается самый священный месяц в исламе

Рамадан 2026 — когда начинается самый священный месяц в исламе

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 09:48
Когда Рамадан 2026 — дата начала и завершения поста у мусульман
Иллюминация "Счастливого Рамадана" в центре Франкфурта. Фото: picture alliance/epd-bild

Рамадан — один из важнейших периодов в исламе. Этот месяц мусульмане посвящают духовному очищению через строгий пост и молитвы. А еще это время, которое объединяет людей.

Новини.LIVE рассказывает, когда начнется и завершится Рамадан в 2026 году, а также о каких важных традициях и запретах стоит знать.

Реклама
Читайте также:

Рамадан 2026 — даты начала и завершения поста

В 2026 году Рамадан начинается 18 февраля и продлится до 19 марта включительно. После захода солнца 19 марта пост официально завершается.

А уже 20 марта мусульмане будут праздновать один из важнейших праздников года — Ураза-байрам. Эта дата символизирует не только завершение поста, но и духовную победу над собственными слабостями.

 

Рамадан 2026 — даты начала и завершения поста
Коран, арабский фонарь и финики. Фото: shutterstock.com

Какое значение имеет Рамадан

Рамадан упоминается в Коране как месяц, в который было послано священное откровение. Он является одним из пяти столпов ислама и имеет глубокое духовное значение. Пост в этот период нельзя воспринимать как бремя или ограничение. Это сознательный выбор очистить душу и тело.

Главная цель Рамадана:

  • укрепить веру;
  • научиться сострадать и быть милосердным;
  • обуздать страсти;
  • очистить мысли;
  • совершать хорошие поступки;
  • переосмыслить жизненные ценности.

Рамадан 2026 — какие важные традиции существуют в пост

В течение всего месяца мусульмане:

  • соблюдают пост от рассвета до заката солнца;
  • ежедневно читают Коран;
  • выполняют несколько обязательных молитв;
  • стараются избегать конфликтов, гнева и бесполезных развлечений;
  • активно занимаются благотворительностью.

Молитвы желательно совершать в мечети, в чистом месте и с полной сосредоточенностью. По традиции женщины молятся отдельно от мужчин. Во время намаза запрещено разговаривать, смеяться, есть или пить.

 

Рамадан 2026 — какие важные традиции существуют в пост
Мусульмане молятся в столовой. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать в месяц Рамадан

В светлое время суток во время поста запрещено:

  • есть и пить;
  • курить, включая кальян и табак;
  • намеренно вызывать рвоту;
  • вступать в интимные отношения;
  • развлекаться и сознательно думать о нарушении запретов.

Что разрешено во время Рамадана

Во время поста разрешается:

  • делать уколы и вакцинироваться;
  • сдавать кровь;
  • купаться, если вода не попадает в рот;
  • чистить зубы без глотания воды;
  • глотать слюну;
  • проявлять сдержанную нежность, без интимной близости.

Важно: есть и пить можно только после захода солнца и до рассвета.

Кто обязан соблюдать пост, а кто может не поститься в Рамадан

Пост в Рамадан обязателен для мусульман, которые:

  • достигли половой зрелости;
  • находятся в здоровом физическом и психическом состоянии.

От поста освобождаются:

  • беременные женщины;
  • матери, которые кормят грудью;
  • женщины во время менструации или послеродового периода;
  • пожилые люди;
  • больные, включая тех, кто имеет психические расстройства;
  • путешественники, находящиеся в длительной дороге.

Пропущенные дни поста, по возможности, необходимо компенсировать позже.

Ранее мы рассказывали, когда будут отмечать Пасху православные и католики, а когда у иудеев начинается Песах.

традиции религия пост Рамадан 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации