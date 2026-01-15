Когда Рамадан 2026 — дата начала и завершения поста у мусульман

Иллюминация "Счастливого Рамадана" в центре Франкфурта. Фото: picture alliance/epd-bild

Рамадан — один из важнейших периодов в исламе. Этот месяц мусульмане посвящают духовному очищению через строгий пост и молитвы. А еще это время, которое объединяет людей.

Новини.LIVE рассказывает, когда начнется и завершится Рамадан в 2026 году, а также о каких важных традициях и запретах стоит знать.

Реклама

Читайте также:

Рамадан 2026 — даты начала и завершения поста

В 2026 году Рамадан начинается 18 февраля и продлится до 19 марта включительно. После захода солнца 19 марта пост официально завершается.

А уже 20 марта мусульмане будут праздновать один из важнейших праздников года — Ураза-байрам. Эта дата символизирует не только завершение поста, но и духовную победу над собственными слабостями.

Коран, арабский фонарь и финики. Фото: shutterstock.com

Какое значение имеет Рамадан

Рамадан упоминается в Коране как месяц, в который было послано священное откровение. Он является одним из пяти столпов ислама и имеет глубокое духовное значение. Пост в этот период нельзя воспринимать как бремя или ограничение. Это сознательный выбор очистить душу и тело.



Главная цель Рамадана:

укрепить веру;

научиться сострадать и быть милосердным;

обуздать страсти;

очистить мысли;

совершать хорошие поступки;

переосмыслить жизненные ценности.

Рамадан 2026 — какие важные традиции существуют в пост

В течение всего месяца мусульмане:

соблюдают пост от рассвета до заката солнца;

ежедневно читают Коран;

выполняют несколько обязательных молитв;

стараются избегать конфликтов, гнева и бесполезных развлечений;

активно занимаются благотворительностью.

Молитвы желательно совершать в мечети, в чистом месте и с полной сосредоточенностью. По традиции женщины молятся отдельно от мужчин. Во время намаза запрещено разговаривать, смеяться, есть или пить.

Мусульмане молятся в столовой. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать в месяц Рамадан

В светлое время суток во время поста запрещено:

есть и пить;

курить, включая кальян и табак;

намеренно вызывать рвоту;

вступать в интимные отношения;

развлекаться и сознательно думать о нарушении запретов.

Что разрешено во время Рамадана

Во время поста разрешается:

делать уколы и вакцинироваться;

сдавать кровь;

купаться, если вода не попадает в рот;

чистить зубы без глотания воды;

глотать слюну;

проявлять сдержанную нежность, без интимной близости.

Важно: есть и пить можно только после захода солнца и до рассвета.

Кто обязан соблюдать пост, а кто может не поститься в Рамадан

Пост в Рамадан обязателен для мусульман, которые:

достигли половой зрелости;

находятся в здоровом физическом и психическом состоянии.

От поста освобождаются:

беременные женщины;

матери, которые кормят грудью;

женщины во время менструации или послеродового периода;

пожилые люди;

больные, включая тех, кто имеет психические расстройства;

путешественники, находящиеся в длительной дороге.

Пропущенные дни поста, по возможности, необходимо компенсировать позже.

Ранее мы рассказывали, когда будут отмечать Пасху православные и католики, а когда у иудеев начинается Песах.