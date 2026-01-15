Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Рамадан 2026 — коли починається найсвятіший місяць в ісламі

Рамадан 2026 — коли починається найсвятіший місяць в ісламі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 09:48
Коли Рамадан 2026 — дата початку та завершення посту у мусульман
Ілюмінація "Щасливого Рамадану" у центрі Франкфурта. Фото: picture alliance/epd-bild

Рамадан — один з найважливіших періодів в ісламі. Цей місяць мусульмани присвячують духовному очищенню через суворий піст та молитви. А ще це час, який об'єднує людей. 

Новини.LIVE розповідає, коли розпочнеться та завершиться Рамадан у 2026 році, а також про які важливі традиції та заборони варто знати.

Реклама
Читайте також:

Рамадан 2026 — дати початку та завершення посту

У 2026 році Рамадан розпочинається 18 лютого та триватиме до 19 березня включно. Після заходу сонця 19 березня піст офіційно завершується.

А вже 20 березня мусульмани святкуватимуть одне з найбільших та найважливіших свят року — Ураза-байрам. Ця дата символізує не тільки завершення посту, а й духовну перемогу над власними слабкостями.

 

Рамадан 2026 — дати початку та завершення посту
Коран, арабський ліхтар та фініки. Фото: shutterstock.com

Яке значення має Рамадан

Рамадан згадується у Корані як місяць, у який було послано священне одкровення. Він є одним із п'яти стовпів ісламу та має глибоке духовне значення. Піст у цей період не можна сприймати як тягар або обмеження. Це свідомий вибір очистити душу й тіло.

Головна мета Рамадану:

  • зміцнити віру;
  • навчитися співчувати та бути милосердним;
  • приборкати пристрасті;
  • очистити думки;
  • робити гарні вчинки;
  • переосмислити життєві цінності.

Рамадан 2026 — які важливі традиції існують у піст

Упродовж усього місяця мусульмани:

  • дотримуються посту від світанку до заходу сонця;
  • щодня читають Коран;
  • виконують кілька обов'язкових молитов;
  • намагаються уникати конфліктів, гніву та марних розваг;
  • активно займаються благодійністю.

Молитви бажано здійснювати в мечеті, у чистому місці та з повною зосередженістю. За традицією жінки моляться окремо від чоловіків. Під час намазу заборонено розмовляти, сміятися, їсти чи пити.

 

Рамадан 2026 — які важливі традиції існують у піст
Мусульмани моляться у їдальні. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити в місяць Рамадан

У світлий час доби під час посту заборонено:

  • їсти та пити;
  • курити, включно з кальяном і тютюном;
  • навмисно викликати блювання;
  • вступати в інтимні стосунки;
  • розважатися та свідомо думати про порушення заборон.

Що дозволено під час Рамадану

Під час посту дозволяється:

  • робити уколи та вакцинуватися;
  • здавати кров;
  • купатися, якщо вода не потрапляє до рота;
  • чистити зуби без ковтання води;
  • ковтати слину;
  • проявляти стриману ніжність, без інтимної близькості.

Важливо: їсти та пити можна лише після заходу сонця і до світанку.

Хто зобов'язаний дотримуватися посту, а хто може не поститися в Рамадан

Піст у Рамадані обов'язковий для мусульман, які:

  • досягли статевої зрілості;
  • перебувають у здоровому фізичному та психічному стані.

Від посту звільняються:

  • вагітні жінки;
  • матері, які годують грудьми;
  • жінки під час менструації або післяпологового періоду;
  • літні люди;
  • хворі, включно з тими, хто має психічні розлади;
  • мандрівники, які перебувають у тривалій дорозі.

Пропущені дні посту, за можливості, необхідно компенсувати пізніше.

Раніше ми розповідали, коли відзначатимуть Великдень православні та католики, а коли у юдеїв розпочинається Песах.

традиції релігія піст Рамадан 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації