Коли Рамадан 2026 — дата початку та завершення посту у мусульман

Рамадан — один з найважливіших періодів в ісламі. Цей місяць мусульмани присвячують духовному очищенню через суворий піст та молитви. А ще це час, який об'єднує людей.
Рамадан 2026 — дати початку та завершення посту
У 2026 році Рамадан розпочинається 18 лютого та триватиме до 19 березня включно. Після заходу сонця 19 березня піст офіційно завершується.
А вже 20 березня мусульмани святкуватимуть одне з найбільших та найважливіших свят року — Ураза-байрам. Ця дата символізує не тільки завершення посту, а й духовну перемогу над власними слабкостями.
Яке значення має Рамадан
Рамадан згадується у Корані як місяць, у який було послано священне одкровення. Він є одним із п'яти стовпів ісламу та має глибоке духовне значення. Піст у цей період не можна сприймати як тягар або обмеження. Це свідомий вибір очистити душу й тіло.
Головна мета Рамадану:
- зміцнити віру;
- навчитися співчувати та бути милосердним;
- приборкати пристрасті;
- очистити думки;
- робити гарні вчинки;
- переосмислити життєві цінності.
Рамадан 2026 — які важливі традиції існують у піст
Упродовж усього місяця мусульмани:
- дотримуються посту від світанку до заходу сонця;
- щодня читають Коран;
- виконують кілька обов'язкових молитов;
- намагаються уникати конфліктів, гніву та марних розваг;
- активно займаються благодійністю.
Молитви бажано здійснювати в мечеті, у чистому місці та з повною зосередженістю. За традицією жінки моляться окремо від чоловіків. Під час намазу заборонено розмовляти, сміятися, їсти чи пити.
Що не можна робити в місяць Рамадан
У світлий час доби під час посту заборонено:
- їсти та пити;
- курити, включно з кальяном і тютюном;
- навмисно викликати блювання;
- вступати в інтимні стосунки;
- розважатися та свідомо думати про порушення заборон.
Що дозволено під час Рамадану
Під час посту дозволяється:
- робити уколи та вакцинуватися;
- здавати кров;
- купатися, якщо вода не потрапляє до рота;
- чистити зуби без ковтання води;
- ковтати слину;
- проявляти стриману ніжність, без інтимної близькості.
Важливо: їсти та пити можна лише після заходу сонця і до світанку.
Хто зобов'язаний дотримуватися посту, а хто може не поститися в Рамадан
Піст у Рамадані обов'язковий для мусульман, які:
- досягли статевої зрілості;
- перебувають у здоровому фізичному та психічному стані.
Від посту звільняються:
- вагітні жінки;
- матері, які годують грудьми;
- жінки під час менструації або післяпологового періоду;
- літні люди;
- хворі, включно з тими, хто має психічні розлади;
- мандрівники, які перебувають у тривалій дорозі.
Пропущені дні посту, за можливості, необхідно компенсувати пізніше.
