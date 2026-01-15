Коли Рамадан 2026 — дата початку та завершення посту у мусульман

Ілюмінація "Щасливого Рамадану" у центрі Франкфурта. Фото: picture alliance/epd-bild

Рамадан — один з найважливіших періодів в ісламі. Цей місяць мусульмани присвячують духовному очищенню через суворий піст та молитви. А ще це час, який об'єднує людей.

Новини.LIVE розповідає, коли розпочнеться та завершиться Рамадан у 2026 році, а також про які важливі традиції та заборони варто знати.

Реклама

Читайте також:

Рамадан 2026 — дати початку та завершення посту

У 2026 році Рамадан розпочинається 18 лютого та триватиме до 19 березня включно. Після заходу сонця 19 березня піст офіційно завершується.

А вже 20 березня мусульмани святкуватимуть одне з найбільших та найважливіших свят року — Ураза-байрам. Ця дата символізує не тільки завершення посту, а й духовну перемогу над власними слабкостями.

Коран, арабський ліхтар та фініки. Фото: shutterstock.com

Яке значення має Рамадан

Рамадан згадується у Корані як місяць, у який було послано священне одкровення. Він є одним із п'яти стовпів ісламу та має глибоке духовне значення. Піст у цей період не можна сприймати як тягар або обмеження. Це свідомий вибір очистити душу й тіло.



Головна мета Рамадану:

зміцнити віру;

навчитися співчувати та бути милосердним;

приборкати пристрасті;

очистити думки;

робити гарні вчинки;

переосмислити життєві цінності.

Рамадан 2026 — які важливі традиції існують у піст

Упродовж усього місяця мусульмани:

дотримуються посту від світанку до заходу сонця;

щодня читають Коран;

виконують кілька обов'язкових молитов;

намагаються уникати конфліктів, гніву та марних розваг;

активно займаються благодійністю.

Молитви бажано здійснювати в мечеті, у чистому місці та з повною зосередженістю. За традицією жінки моляться окремо від чоловіків. Під час намазу заборонено розмовляти, сміятися, їсти чи пити.

Мусульмани моляться у їдальні. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити в місяць Рамадан

У світлий час доби під час посту заборонено:

їсти та пити;

курити, включно з кальяном і тютюном;

навмисно викликати блювання;

вступати в інтимні стосунки;

розважатися та свідомо думати про порушення заборон.

Що дозволено під час Рамадану

Під час посту дозволяється:

робити уколи та вакцинуватися;

здавати кров;

купатися, якщо вода не потрапляє до рота;

чистити зуби без ковтання води;

ковтати слину;

проявляти стриману ніжність, без інтимної близькості.

Важливо: їсти та пити можна лише після заходу сонця і до світанку.

Хто зобов'язаний дотримуватися посту, а хто може не поститися в Рамадан

Піст у Рамадані обов'язковий для мусульман, які:

досягли статевої зрілості;

перебувають у здоровому фізичному та психічному стані.

Від посту звільняються:

вагітні жінки;

матері, які годують грудьми;

жінки під час менструації або післяпологового періоду;

літні люди;

хворі, включно з тими, хто має психічні розлади;

мандрівники, які перебувають у тривалій дорозі.

Пропущені дні посту, за можливості, необхідно компенсувати пізніше.

Раніше ми розповідали, коли відзначатимуть Великдень православні та католики, а коли у юдеїв розпочинається Песах.