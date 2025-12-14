Молитви на гроші — які сильні тексти приваблять достаток та удачу

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Кожен з нас час від часу стикається з труднощами з грошима, невпевненістю у власних силах, безробіттям або неможливістю розв'язати важке фінансове питання. У ці моменти на допомогу може прийти молитва. Щире звернення до Бога, здатне повернути спокій та впевненість у завтрашньому дні.

Новини.LIVE ділиться з Вами трьома сильними молитвами про фінансову підтримку, достаток, благословення у справах та удачу в роботі.

Чи є молитва про гроші гріхом

Серед вірян поширена думка, що прагнути матеріальних благ — це гріх. Вона виникла через образ земного життя Ісуса Христа та багатьох святих, які жили скромно й у зреченні. Та насправді гріхом вважається не саме бажання достатку, а жадібність, заздрість і прагнення наживи ціною шкоди іншим.

Церква не заперечує молитов про матеріальний добробут. Навпаки, у християнській традиції існує чимало звернень до Бога та святих із проханням про роботу, удачу в справах, оплату праці, захист від боргів і нужди.

Як правильно молитися за фінансовий добробут

Молитва про гроші має силу тоді, коли вона не суперечить Божим заповідям і не спрямована на зло. Важливо розуміти: йдеться не про легкі гроші чи чужі втрати, а про чесну працю, справедливу винагороду та благословення у справах. Прохання про достаток — це прохання про порядок у фінансовому житті, стабільність успіх у справах.

Перед молитвою варто зупинитися і внутрішньо налаштуватися. Подумайте, чого саме ви просите і для чого вам потрібні кошти. Говоріть з Богом просто, без пишних слів і лукавства.

Священнослужителі наголошують, важливо не лише просити, а й бути готовими діяти: шукати можливості, працювати, брати відповідальність за свої рішення.

Сильна молитва на гроші та удачу

Ангел Світлий, який зверху дивиться на нас. Перед тобою схиляю голову, з проханням до тебе звертаюся. Допоможи мені знайти удачу і розбагатіти, не заради зла багатства шукаю, а щоб життям спокійною і забезпеченим жити. Ангел Світлий, від допомоги твоєї доля моя залежить, як сонце для світу важливо, так і допомога твоя для мене важлива. наведи на мене удачу, заради всього прошу, наведи. Амінь.

Молитва на успіх та процвітання в бізнесі й роботі

Господи Боже, благослови діло рук моїх, пошли процвітання й успіх у роботі та бізнесі. Даруй мудрість у рішеннях, удачу в справах, захисти від заздрощів, лукавства і всякого зла. Нехай моя праця буде на благо мені та людям, на славу Твою, Господи. Амінь.

Молитва Ангелу-Охоронцю про гроші та достаток

Ангел Хранитель, Божий Посланець. У справах безпросвітних прагну досягти успіху, не дай мені в турботах земних очерствети. Мій ангел, за вірою достаток віддай, коли заблукаю, ти мене не кидай. Нехай благом чудесним душа осяє, про все матеріальне не стану нудитися. Щоб гроші не звели мене в пастку, тебе я всім серцем про це благаю. Хай буде воля твоя, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

