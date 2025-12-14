Молитвы на деньги — какие сильные тексты привлекут достаток и удачу

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Каждый из нас время от времени сталкивается с трудностями с деньгами, неуверенностью в собственных силах, безработицей или невозможностью решить трудный финансовый вопрос. В эти моменты на помощь может прийти молитва. Искреннее обращение к Богу, способно вернуть спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Новини.LIVE делится с Вами тремя сильными молитвами о финансовой поддержке, достатке благословении в делах и удаче в работе.

Реклама

Читайте также:

Является ли молитва о деньгах грехом

Среди верующих распространено мнение, что стремиться к материальным благам — это грех. Оно возникло из-за образа земной жизни Иисуса Христа и многих святых, которые жили скромно и в отречении. Но на самом деле грехом считается не само желание достатка, а жадность, зависть и стремление наживы ценой вреда другим.

Церковь не отрицает молитв о материальном благополучии. Наоборот, в христианской традиции существует немало обращений к Богу и святым с просьбой о работе, удаче в делах, оплате труда, защите от долгов и нужды.

Как правильно молиться за финансовое благополучие

Молитва о деньгах имеет силу тогда, когда она не противоречит Божьим заповедям и не направлена на зло. Важно понимать: речь идет не о легких деньгах или чужих потерях, а о честном труде, справедливом вознаграждении и благословении в делах. Просьба о достатке — это просьба о порядке в финансовой жизни, стабильности, успехе в делах.

Перед молитвой стоит остановиться и внутренне настроиться. Подумайте, чего именно вы просите и для чего вам нужны средства. Говорите с Богом просто, без пышных слов и лукавства.

Священнослужители отмечают, важно не только просить, но и быть готовыми действовать: искать возможности, работать, брать ответственность за свои решения.

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Сильная молитва на деньги и удачу

Ангел Светлый, который сверху смотрит на нас. Перед тобой склоняю голову, с просьбой к тебе обращаюсь. Помоги мне обрести удачу и разбогатеть, не ради зла богатства ищу, а чтобы жизнью спокойной и обеспеченной жить. Ангел Светлый, от помощи твоей судьба моя зависит, как солнце для мира важно, так и помощь твоя для меня важна. наведи на меня удачу, ради всего прошу, наведи. Аминь.

Молитва на успех и процветание в бизнесе и работе

Господи Боже, благослови дело рук моих, пошли процветание и успех в работе и бизнесе. Даруй мудрость в решениях, удачу в делах, защити от зависти, лукавства и всякого зла. Пусть мой труд будет во благо мне и людям, во славу Твою, Господи. Аминь.

Молитва Ангелу-Хранителю о деньгах и достатке

Ангел Хранитель, Божий Посланник. В делах беспросветных стремлюсь преуспеть, не дай мне в заботах земных очерстветь. Мой ангел, по вере достаток отдай, когда заблужусь, ты меня не бросай. Пусть благом чудесным душа озарит, обо всем материальном не стану томиться. Чтобы деньги не свели меня в ловушку, тебя я всем сердцем об этом умоляю. Да будет воля твоя, и ныне, и присно, и во всякое время, и во веки веков. Аминь.

Ранее мы писали о сильной молитве к Богу, которую следует читать для исцеления души и тела.

Также мы публиковали молитву, которая защитит родных, которые на фронте защищают страну.