Місячний календар фарбування волосся на травень 2026: вдалі та невдалі дні

Перукарка фарбує волосся дівчині білявці. Фото: freepik.com

В останній місяць весни багато хто прагне змін перед літнім сезоном — від легкої зміни іміджу до повного оновлення образу. У пригоді стане місячний календар на травень. Він підкаже, які дні допоможуть зберегти красу, блиск і здоров'я локонів.

Новини.LIVE розповідає, коли можна фарбувати волосся за місячним календарем на травень 2026, щоб зачіска виглядала неперевершеною.

Фази Місяця у травні 2026 — коли буде повня та молодик

Повня у Скорпіоні — 1 травня о 20:23 за Києвом;

— 1 травня о 20:23 за Києвом; Місяць, що спадає — з 2 по 15 травня;

— з 2 по 15 травня; Молодик у знаку Тельця — 16 травня о 23:01 за Києвом;

— 16 травня о 23:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 17 по 30 травня;

— з 17 по 30 травня; Друга Повня у Стрільці — 31 травня об 11:35 за Києвом;

— 31 травня об 11:35 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

У який тон фарбувати волосся за знаком Зодіаку

Астрологи мають загальні рекомендації й щодо відтінків:

Вогняні знаки (Овен, Лев та Стрілець) — теплі золотисті та мідні відтінки.

— теплі золотисті та мідні відтінки. Земні знаки (Телець, Діва та Козеріг) — каштанові, шоколадні, натуральні темні тони.

— каштанові, шоколадні, натуральні темні тони. Повітряні знаки (Близнюки, Терези та Водолій) — складні техніки фарбування, мелірування, балаяж.

— складні техніки фарбування, мелірування, балаяж. Водяні знаки (Рак, Скорпіон та Риби) — тонування тон у тон, процедури для блиску волосся.

Місячний календар фарбування волосся на травень 2026 — які дні будуть найсприятливіші

Найкращий день для фарбування волосся: 14 травня. Це час сміливих змін. Ваш новий образ принесе вам упевненість та удачу.

Читайте також:

Також сприятливими будуть: 17, 22, 25, 26, 27, 28 і 30 травня. У ці дні можна планувати:

тонування;

оновлення кольору;

зафарбовування сивини;

м'які зміни відтінку.

Які дні у травні 2026 небезпечні для фарбування та можуть нашкодити волоссю

Найгірші дні для походу в салон: 12 та 16 травня. У цей час волосся найбільш вразливе до хімічного впливу. Фарбування може призвести до сухості або непередбачуваної реакції пігменту.

Несприятливі дні: 2, 9, 19 травня. Колір може вийти трохи тьмянішим, ніж очікувалося, або змитися швидше, ніж зазвичай.

Як доглядати за фарбованим волоссям у травні

Навесні волосся особливо потребує уваги, адже перепади температури, вітер, сухе повітря та активне сонце можуть зробити його тьмяним і ламким.

Ось кілька важливих правил догляду за фарбованим волоссям у травні:

використовуйте зволожувальні шампуні, маски та кондиціонери, щоб уникнути сухості;

наносіть термозахист перед використанням фена, плойки чи випрямляча;

захищайте фарбоване волосся від ультрафіолету спеціальними спреями або головними уборами;

регулярно доглядайте за довжиною та кінчиками, використовуючи олійки чи відновлювальні засоби;

не забувайте підстригати посічені кінчики, щоб волосся виглядало охайним і здоровим.

Раніше ми писали, коли можна стригти волосся за місячним календарем на травень, щоб воно залишалося блискучим та здоровим.

Також ділимося місячним календарем справ на травень 2026 року. За допомогою нього ви легко оберете найсприятливіший день для нових починань, покупок та відпочинку.