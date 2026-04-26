Місячний календар стрижок на травень 2026: які дні невдалі для зміни зачіски

Повний Місяць, жінка стриже волосся у перукарні.

Травень — ідеальний час, щоб освіжити образ перед літом і оздоровити волосся. Астрологи переконують: фаза Місяця впливає на результат не менше, ніж майстер чи догляд. Обрати найкращий день допоможе місячний календар на травень. Завдяки ньому ваше волосся буде блискучим та шовковистими.

Новини.LIVE розповідає, які дні у травні сприятливі для походу до перукаря, а коли стрижку краще відкласти.

Фази Місяця у травні 2026 — коли буде повня та молодик

Повня у Скорпіоні — 1 травня о 20:23 за Києвом;

— 1 травня о 20:23 за Києвом; Місяць, що спадає — з 2 по 15 травня;

— з 2 по 15 травня; Молодик у знаку Тельця — 16 травня о 23:01 за Києвом;

— 16 травня о 23:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 17 по 30 травня;

— з 17 по 30 травня; Друга Повня у Стрільці — 31 травня об 11:35 за Києвом;

— 31 травня об 11:35 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як фази Місяця впливають на волосся у травні 2026 року

Астрологи кажуть, що кожна фаза Місяця по-своєму впливає на волосся. Відповідно результат після стрижки можна отримати різний.

Місяць, що росте — найкращий період для тих, хто хоче швидко відростити волосся. Цей період робить волосся більш живим і густим;

— найкращий період для тих, хто хоче швидко відростити волосся. Цей період робить волосся більш живим і густим; Повня — час максимальної енергії та сміливих рішень;

— час максимальної енергії та сміливих рішень; Спадний Місяць — ідеальний період для тих, хто хоче надовго зберегти форму зачіски, волосся росте повільніше;

— ідеальний період для тих, хто хоче надовго зберегти форму зачіски, волосся росте повільніше; Молодик — невдалий час для будь-яких процедур із волоссям.

Також важливу роль відіграє знак Зодіаку, в якому перебуває Місяць. Найбільш сприятливими для стрижки називають періоди, коли Місяць перебуває у Леві, Тельці або Діві.

Які дні найкращі для стрижки у травні 2026 року

Якщо ви плануєте запис до перукаря, зверніть увагу на ці дати:

3 та 4 травня — чудово підходять для легкого оновлення та підрізання кінчиків;

— чудово підходять для легкого оновлення та підрізання кінчиків; 9 та 10 травня — сприяють зміцненню волосся та базовому догляду;

— сприяють зміцненню волосся та базовому догляду; 17 та 18 травня — оптимальні для коротких і модельних стрижок;

— оптимальні для коротких і модельних стрижок; 23 травня — допомагають покращити зовнішній вигляд волосся та його стан.

Коли можна кардинально змінювати зачіску та імідж

Якщо ви давно думали про повне перевтілення, зверніть увагу на ці сильні дати, коли можна змінювати довжину та обирати сміливі стрижки: 1, 14, 22, 31 травня.

Які дати небезпечні для стрижки у травні 2026

Є дні, коли краще не ризикувати: 16 та 29 травня. У ці дні волосся може гірше реагувати на процедури, втрачати блиск або форму.

