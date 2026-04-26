Главная Праздники Лунный календарь стрижек на май 2026: две опасные даты

Лунный календарь стрижек на май 2026: две опасные даты

Дата публикации 26 апреля 2026 14:40
Лунный календарь стрижек на май 2026: какие дни неудачные для смены прически
Полнолуние, женщина стрижет волосы в парикмахерской. Коллаж: Новини.LIVE

Май — идеальное время, чтобы освежить образ перед летом и оздоровить волосы. Астрологи убеждают: фаза Луны влияет на результат не меньше, чем мастер или уход. Выбрать лучший день поможет лунный календарь на май. Благодаря ему ваши волосы будут блестящими и шелковистыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни в мае благоприятны для похода к парикмахеру, а когда стрижку лучше отложить.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

  • Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
  • Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
  • Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Как фазы Луны влияют на волосы в мае 2026 года

Астрологи говорят, что каждая фаза Луны по-своему влияет на волосы. Соответственно результат после стрижки можно получить разный.

  • Растущая Луна — лучший период для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Этот период делает волосы более живыми и густыми;
  • Полнолуние — время максимальной энергии и смелых решений;
  • Убывающая Луна — идеальный период для тех, кто хочет надолго сохранить форму прически, волосы растут медленнее;
  • Новолуние — неудачное время для любых процедур с волосами.

Также важную роль играет знак Зодиака, в котором находится Луна. Наиболее благоприятными для стрижки называют периоды, когда Луна находится во Льве, Тельце или Деве.

Читайте также:

Какие дни самые лучшие для стрижки в мае 2026 года

Если вы планируете запись к парикмахеру, обратите внимание на эти даты:

  • 3 и 4 мая — прекрасно подходят для легкого обновления и подрезания кончиков;
  • 9 и 10 мая — способствуют укреплению волос и базовому уходу;
  • 17 и 18 мая — оптимальны для коротких и модельных стрижек;
  • 23 мая — помогают улучшить внешний вид волос и их состояние.

Когда можно кардинально менять прическу и имидж

Если вы давно думали о полном перевоплощении, обратите внимание на эти сильные даты, когда можно менять длину и выбирать смелые стрижки: 1, 14, 22, 31 мая.

Какие даты опасны для стрижки в мае 2026 года

Есть дни, когда лучше не рисковать: 16 и 29 мая. В эти дни волосы могут хуже реагировать на процедуры, терять блеск или форму.

Также делимся с вами календарем праздников на май 2026 года. Он станет вашим незаменимым помощником, который поможет не пропустить главные события последнего месяца весны.

Ольга Зорич
Реклама

