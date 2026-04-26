Лунный календарь стрижек на май 2026: какие дни неудачные для смены прически

Полнолуние, женщина стрижет волосы в парикмахерской. Коллаж: Новини.LIVE

Май — идеальное время, чтобы освежить образ перед летом и оздоровить волосы. Астрологи убеждают: фаза Луны влияет на результат не меньше, чем мастер или уход. Выбрать лучший день поможет лунный календарь на май. Благодаря ему ваши волосы будут блестящими и шелковистыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни в мае благоприятны для похода к парикмахеру, а когда стрижку лучше отложить.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;

— 1 мая в 20:23 по Киеву; Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;

— со 2 по 15 мая; Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;

— 16 мая в 23:01 по Киеву; Растущая Луна — с 17 по 30 мая;

— с 17 по 30 мая; Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;

— 31 мая в 11:35 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Как фазы Луны влияют на волосы в мае 2026 года

Астрологи говорят, что каждая фаза Луны по-своему влияет на волосы. Соответственно результат после стрижки можно получить разный.

Растущая Луна — лучший период для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Этот период делает волосы более живыми и густыми;

— лучший период для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Этот период делает волосы более живыми и густыми; Полнолуние — время максимальной энергии и смелых решений;

— время максимальной энергии и смелых решений; Убывающая Луна — идеальный период для тех, кто хочет надолго сохранить форму прически, волосы растут медленнее;

— идеальный период для тех, кто хочет надолго сохранить форму прически, волосы растут медленнее; Новолуние — неудачное время для любых процедур с волосами.

Также важную роль играет знак Зодиака, в котором находится Луна. Наиболее благоприятными для стрижки называют периоды, когда Луна находится во Льве, Тельце или Деве.

Какие дни самые лучшие для стрижки в мае 2026 года

Если вы планируете запись к парикмахеру, обратите внимание на эти даты:

3 и 4 мая — прекрасно подходят для легкого обновления и подрезания кончиков;

— прекрасно подходят для легкого обновления и подрезания кончиков; 9 и 10 мая — способствуют укреплению волос и базовому уходу;

— способствуют укреплению волос и базовому уходу; 17 и 18 мая — оптимальны для коротких и модельных стрижек;

— оптимальны для коротких и модельных стрижек; 23 мая — помогают улучшить внешний вид волос и их состояние.

Когда можно кардинально менять прическу и имидж

Если вы давно думали о полном перевоплощении, обратите внимание на эти сильные даты, когда можно менять длину и выбирать смелые стрижки: 1, 14, 22, 31 мая.

Какие даты опасны для стрижки в мае 2026 года

Есть дни, когда лучше не рисковать: 16 и 29 мая. В эти дни волосы могут хуже реагировать на процедуры, терять блеск или форму.

