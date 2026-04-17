Видео

Лунный календарь на май 2026: когда дни прибыли и успеха

Лунный календарь на май 2026: когда дни прибыли и успеха

Дата публикации 17 апреля 2026 11:03
Лунный календарь дел на май 2026: когда благоприятные и неблагоприятные дни
Девушка с дневником напротив Луны. Фото: Pinterest

Астрологи говорят: май 2026 года будет насыщенным на события и внутренние изменения. В последний месяц весны нас ждет целых два полнолуния, а также особое новолуние в Тельце. А лунный календарь поможет достичь успеха и получить финансовую удачу.

Новини.LIVE рассказывает, когда в мае 2026 можно планировать важные дела, а когда стоит отложить все и дать себе время на отдых.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

  • Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
  • Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
  • Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Різні фази Місяця
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны в мае 2026 года по лунному календарю

Самые благоприятные даты, которые принесут настоящий успех: 7, 22, 26, 30 мая.

Хорошие дни последнего месяца весны: 1, 4, 8, 15, 16, 18 мая.

Нейтральные даты: 3, 11, 12, 23, 27 мая.

Какие дни будут опасны в мае 2026 года

Опасные даты, которые могут принести неудачи и разочарования: 2, 6, 10, 14, 19, 21, 28, 31 мая.

Неудачные дни для начинаний и важных дел: 5, 9, 13, 17, 20, 25, 29 мая.

Что и когда делать в мае 2026 — благоприятные дни для разных сфер жизни

Новые начинания: 1, 7, 15, 18, 22, 26, 30 мая.

Планирование бюджета, финансовых операций и смены работы: 1, 7, 8, 12, 15, 22, 26, 30 мая.

Поездки и путешествия: 1, 3, 5, 7, 8, 18, 22, 24, 26, 27, 30 мая.

Творчество и спорт: 1, 7, 12, 16, 18, 22, 26, 30 мая.

Отдых: 3, 4, 7, 8, 13, 22, 24, 26, 27, 30 мая.

Свидания и признания в любви: 7, 8, 11, 12, 22, 26, 30 мая.

Помолвка и свадьба: 7, 8, 16, 18, 22, 26, 27, 30 мая.

Также делимся с вами календарем праздников на май 2026 года. Он станет вашим незаменимым помощником, который поможет не пропустить главные события последнего месяца весны.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
