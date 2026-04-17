Місячний календар справ на травень 2026: коли сприятливі та несприятливі дні

Астрологи кажуть: травень 2026 року буде насиченим на події та внутрішні зміни. В останній місяць весни на нас чекає цілих дві повні, а також особливий молодик у Тельці. А місячний календар допоможе досягти успіху та здобути фінансову удачу.

Новини.LIVE розповідає, коли у травні 2026 можна планувати важливі справи, а коли варто відкласти усе та дати собі час на відпочинок.

Фази Місяця у травні 2026 — коли буде повня та молодик

Повня у Скорпіоні — 1 травня о 20:23 за Києвом;

— 1 травня о 20:23 за Києвом; Місяць, що спадає — з 2 по 15 травня;

— з 2 по 15 травня; Молодик у знаку Тельця — 16 травня о 23:01 за Києвом;

— 16 травня о 23:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 17 по 30 травня;

— з 17 по 30 травня; Друга Повня у Стрільці — 31 травня об 11:35 за Києвом;

— 31 травня об 11:35 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Які дні сприятливі у травні 2026 року за місячним календарем

Найсприятливіші дати, які принесуть справжній успіх: 7, 22, 26, 30 травня.

Хороші дні останнього місяця весни: 1, 4, 8, 15, 16, 18 травня.

Нейтральні дати: 3, 11, 12, 23, 27 травня.

Які дні будуть небезпечні у травні 2026 року

Небезпечні дати, які можуть принести невдачі та розчарування: 2, 6, 10, 14, 19, 21, 28, 31 травня.

Невдалі дні для починань та важливих справ: 5, 9, 13, 17, 20, 25, 29 травня.

Що та коли робити у травні 2026 — сприятливі дні для різних сфер життя

Нові починання: 1, 7, 15, 18, 22, 26, 30 травня.

Планування бюджету, фінансових операцій та зміни роботи: 1, 7, 8, 12, 15, 22, 26, 30 травня.

Поїздки та подорожі: 1, 3, 5, 7, 8, 18, 22, 24, 26, 27, 30 травня.

Творчість та спорт: 1, 7, 12, 16, 18, 22, 26, 30 травня.

Відпочинок: 3, 4, 7, 8, 13, 22, 24, 26, 27, 30 травня.

Побачення та зізнання у коханні: 7, 8, 11, 12, 22, 26, 30 травня.

Заручини та весілля: 7, 8, 16, 18, 22, 26, 27, 30 травня.

