Місячний календар на квітень 2026: які дати подарують успіх
Українці зустрінуть квітень 2026 року на досить емоційній ноті. Адже вже перші дні місяця — 1, 2 та 3 квітня — пройдуть під енергією повного Місяця у Терезах. Другий місяць весни буде сповнений як сприятливих дат, так і небезпечних. Місячний календар допоможе зрозуміти, коли варто діяти сміливо, а коли краще зробити паузу та відпочити.
Новини.LIVE розповідає, коли можна планувати важливі справи, а коли варто бути обережними у квітні 2026 року.
Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик
- Місяць, що зростає — 1 квітня;
- Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;
- Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Які дні сприятливі у квітні 2026 року за місячним календарем
Найсприятливіші дати квітня, які принесуть справжній успіх: 4, 8, 9, 19, 23, 27 число.
Хороші дати другого місяця весни: 1, 15 квітня.
Нейтральні дати: 3, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 30 квітня.
Які дні будуть небезпечні у квітні 2026 року
Небезпечні дати квітня, які можуть принести невдачі та розчарування: 2, 6, 7, 11, 17, 20, 22, 29 число.
Погані дні квітня: 5, 10, 14, 18, 21, 26 число.
Що та коли робити у квітні 2026 — сприятливі дні для різних сфер життя
Дні для будь-яких починань: 1, 8, 15, 19, 27 квітня.
Дні для планування бюджету, фінансових операцій, бізнесу, зміни роботи: 1, 8, 9, 12, 15, 19, 25, 27 квітня.
Дні для будь-яких поїздок та подорожей: 1, 3, 5, 9, 19, 25, 28 квітня.
Дні для творчості та спорту: 1, 4, 8, 16, 19, 23, 30 квітня.
Дні для відпочинку: 3, 4, 9, 13, 15, 25, 27, 28 квітня.
Дати для побачень та зізнань у коханні: 4, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 30 квітня.
Дні для заручин та весілля: 4, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 30 квітня.
