Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Місячний календар на квітень 2026: які дати подарують успіх

Місячний календар на квітень 2026: які дати подарують успіх

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 06:01
Дівчина навпроти повного Місяця. Фото: freepik.com

Українці зустрінуть квітень 2026 року на досить емоційній ноті. Адже вже перші дні місяця — 1, 2 та 3 квітня — пройдуть під енергією повного Місяця у Терезах. Другий місяць весни буде сповнений як сприятливих дат, так і небезпечних. Місячний календар допоможе зрозуміти, коли варто діяти сміливо, а коли краще зробити паузу та відпочити.

Новини.LIVE розповідає, коли можна планувати важливі справи, а коли варто бути обережними у квітні 2026 року.

Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик

  • Місяць, що зростає — 1 квітня;
  • Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;
  • Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Зображення різних фаз Місяця на небі
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Які дні сприятливі у квітні 2026 року за місячним календарем

Найсприятливіші дати квітня, які принесуть справжній успіх: 4, 8, 9, 19, 23, 27 число.

Хороші дати другого місяця весни: 1, 15 квітня.

Нейтральні дати: 3, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 30 квітня.

Які дні будуть небезпечні у квітні 2026 року

Небезпечні дати квітня, які можуть принести невдачі та розчарування: 2, 6, 7, 11, 17, 20, 22, 29 число.

Погані дні квітня: 5, 10, 14, 18, 21, 26 число.

Що та коли робити у квітні 2026 — сприятливі дні для різних сфер життя

Дні для будь-яких починань: 1, 8, 15, 19, 27 квітня. 

Дні для планування бюджету, фінансових операцій, бізнесу, зміни роботи: 1, 8, 9, 12, 15, 19, 25, 27 квітня.

Дні для будь-яких поїздок та подорожей: 1, 3, 5, 9, 19, 25, 28 квітня. 

Дні для творчості та спорту: 1, 4, 8, 16, 19, 23, 30 квітня.

Дні для відпочинку: 3, 4, 9, 13, 15, 25, 27, 28 квітня.

Дати для побачень та зізнань у коханні: 4, 8, 9, 12,  15, 23, 24, 30 квітня.

Дні для заручин та весілля: 4, 8, 9, 12,  15, 23, 24, 30 квітня.

Також ділимося з вами календарем свят на квітень 2026 року. Він допоможе вам розпланувати справи на місяць, не пропустити головні події, а ще заздалегідь підготувати привітання для рідних, друзів і колег.

Астрологія квітень місячний календар Фази Місяця сприятливі дати
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації