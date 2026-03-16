Місячний календар на квітень 2026: які дати подарують успіх

Дівчина навпроти повного Місяця.

Українці зустрінуть квітень 2026 року на досить емоційній ноті. Адже вже перші дні місяця — 1, 2 та 3 квітня — пройдуть під енергією повного Місяця у Терезах. Другий місяць весни буде сповнений як сприятливих дат, так і небезпечних. Місячний календар допоможе зрозуміти, коли варто діяти сміливо, а коли краще зробити паузу та відпочити.

Новини.LIVE розповідає, коли можна планувати важливі справи, а коли варто бути обережними у квітні 2026 року.

Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик

Місяць, що зростає — 1 квітня;

— 1 квітня; Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;

— 2 квітня о 05:11 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;

— з 3 по 16 квітня; Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;

— 17 квітня о 14:51 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;

— з 18 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця.

Які дні сприятливі у квітні 2026 року за місячним календарем

Найсприятливіші дати квітня, які принесуть справжній успіх: 4, 8, 9, 19, 23, 27 число.

Хороші дати другого місяця весни: 1, 15 квітня.

Нейтральні дати: 3, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 30 квітня.

Які дні будуть небезпечні у квітні 2026 року

Небезпечні дати квітня, які можуть принести невдачі та розчарування: 2, 6, 7, 11, 17, 20, 22, 29 число.

Погані дні квітня: 5, 10, 14, 18, 21, 26 число.

Що та коли робити у квітні 2026 — сприятливі дні для різних сфер життя

Дні для будь-яких починань: 1, 8, 15, 19, 27 квітня.

Дні для планування бюджету, фінансових операцій, бізнесу, зміни роботи: 1, 8, 9, 12, 15, 19, 25, 27 квітня.

Дні для будь-яких поїздок та подорожей: 1, 3, 5, 9, 19, 25, 28 квітня.

Дні для творчості та спорту: 1, 4, 8, 16, 19, 23, 30 квітня.

Дні для відпочинку: 3, 4, 9, 13, 15, 25, 27, 28 квітня.

Дати для побачень та зізнань у коханні: 4, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 30 квітня.

Дні для заручин та весілля: 4, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 30 квітня.

Також ділимося з вами календарем свят на квітень 2026 року. Він допоможе вам розпланувати справи на місяць, не пропустити головні події, а ще заздалегідь підготувати привітання для рідних, друзів і колег.