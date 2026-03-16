Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь на апрель 2026: какие даты подарят успех

Лунный календарь на апрель 2026: какие даты подарят успех

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 06:01
Девушка напротив полной Луны. Фото: freepik.com

Украинцы встретят апрель 2026 года на достаточно эмоциональной ноте. Ведь уже первые дни месяца — 1, 2 и 3 апреля — пройдут под энергией полной Луны в Весах. Второй месяц весны будет полон как благоприятных дат, так и опасных. Лунный календарь поможет понять, когда стоит действовать смело, а когда лучше сделать паузу и отдохнуть.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно планировать важные дела, а когда стоит быть осторожными в апреле 2026 года.

Фазы Луны в апреле 2026 года — когда будет полнолуние и новолуние

  • Растущая Луна — 1 апреля;
  • Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;
  • Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Какие дни благоприятны в апреле 2026 года по лунному календарю

Самые благоприятные даты апреля, которые принесут настоящий успех: 4, 8, 9, 19, 23, 27 число.

Хорошие даты второго месяца весны: 1, 15 апреля.

Нейтральные даты: 3, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 30 апреля.

Какие дни будут опасны в апреле 2026 года

Опасные даты апреля, которые могут принести неудачи и разочарования: 2, 6, 7, 11, 17, 20, 22, 29 число.

Плохие дни апреля: 5, 10, 14, 18, 21, 26 число.

Что и когда делать в апреле 2026 — благоприятные дни для разных сфер жизни

Дни для любых начинаний: 1, 8, 15, 15, 19, 27 апреля.

Дни для планирования бюджета, финансовых операций, бизнеса, смены работы: 1, 8, 9, 12, 15, 19, 25, 27 апреля.

Дни для любых поездок и путешествий: 1, 3, 5, 9, 19, 25, 28 апреля.

Дни для творчества и спорта: 1, 4, 8, 16, 19, 23, 30 апреля.

Дни для отдыха: 3, 4, 9, 13, 15, 25, 27, 28 апреля.

Даты для свиданий и признаний в любви: 4, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 30 апреля.

Дни для помолвки и свадьбы: 4, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 30 апреля.

Также делимся с вами календарем праздников на апрель 2026 года. Он поможет вам распланировать дела на месяц, не пропустить главные события, а еще заранее подготовить поздравления для родных, друзей и коллег.

Астрология апрель лунный календарь Фазы Луны благоприятные даты
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации