Місячний календар покупок на травень 2026: сприятливі та невдалі дні для витрат

Задоволена жінка з покупками.

Травень — це час оновлення, коли хочеться змінити гардероб, освіжити інтер'єр і дозволити собі приємні покупки перед літом. Астрологи кажуть, що навіть шопінг має свої сприятливі та невдалі дні. Обрати їх допоможе місячний календар на травень. Це простий спосіб не лише заощадити, а й отримати більше задоволення від придбаного.

Новини.LIVE розповідає, коли краще купувати одяг, техніку чи нерухомість, а коли варто уникати витрат за місячним календарем на травень 2026.

Фази Місяця у травні 2026 — коли буде повня та молодик

Повня у Скорпіоні — 1 травня о 20:23 за Києвом;

— 1 травня о 20:23 за Києвом; Місяць, що спадає — з 2 по 15 травня;

— з 2 по 15 травня; Молодик у знаку Тельця — 16 травня о 23:01 за Києвом;

— 16 травня о 23:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 17 по 30 травня;

— з 17 по 30 травня; Друга Повня у Стрільці — 31 травня об 11:35 за Києвом;

— 31 травня об 11:35 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Як фази Місяця впливають на покупки

Місяць, що росте — найкращий період для шопінгу. У цей час вдало купувати одяг, техніку, подарунки та речі для дому;

— найкращий період для шопінгу. У цей час вдало купувати одяг, техніку, подарунки та речі для дому; Спадний Місяць — підходить для обдуманих витрат. Краще купувати лише необхідне: продукти, базові речі, товари для повсякденного життя;

— підходить для обдуманих витрат. Краще купувати лише необхідне: продукти, базові речі, товари для повсякденного життя; Повня — час, коли емоції можуть переважати над логікою. Тому великі покупки у цей період часто виявляються невдалими;

— час, коли емоції можуть переважати над логікою. Тому великі покупки у цей період часто виявляються невдалими; Молодик — не підходить для серйозних витрат. Є ризик придбати щось непотрібне або швидко розчаруватися у виборі.

Коли найсприятливіші дні для покупок у травні 2026

Найкращий час для великих угод і дорогих покупок: 20, 21, 23, 24, 26, 27 травня. У ці дні добре оформлювати документи, купувати техніку, меблі або навіть розглядати інвестиції у нерухомість. Удача буде на вашому боці.

Вдалі дні для шопінгу та оновлення гардероба: 6, 7, 14, 15, 17, 30 травня. Це гарний час для покупки одягу, аксесуарів, побутової техніки та створення затишку вдома.

Нейтральні дні для повсякденних витрат: 13, 18, 19, 22, 25, 28 травня. У ці періоди покупки не принесуть особливих сюрпризів — ні хороших, ні поганих. Можна сміливо купувати продукти, косметику або недорогі речі для дому без ризику.

Які дні невдалі для покупок у травні 2026

Небезпечні дні: 1, 2, 5, 10, 16, 31 травня. У цей період є ризик імпульсивних рішень, обману, купівлі неякісної техніки або речей.

Невдалі дати: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 29 травня. Можливі невигідні угоди або покупки з прихованими недоліками.

