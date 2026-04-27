Лунный календарь покупок на май 2026: благоприятные и неудачные дни для трат

Май — это время обновления, когда хочется сменить гардероб, освежить интерьер и позволить себе приятные покупки перед летом. Астрологи говорят, что даже шопинг имеет свои благоприятные и неудачные дни. Выбрать их поможет лунный календарь на май. Это простой способ не только сэкономить, но и получить больше удовольствия от приобретенного.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше покупать одежду, технику или недвижимость, а когда стоит избегать расходов по лунному календарю на май 2026.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;

— 1 мая в 20:23 по Киеву; Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;

— со 2 по 15 мая; Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;

— 16 мая в 23:01 по Киеву; Растущая Луна — с 17 по 30 мая;

— с 17 по 30 мая; Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;

— 31 мая в 11:35 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Как фазы Луны влияют на покупки

Растущая Луна — лучший период для шопинга. В это время удачно покупать одежду, технику, подарки и вещи для дома;

— лучший период для шопинга. В это время удачно покупать одежду, технику, подарки и вещи для дома; Убывающая Луна — подходит для обдуманных расходов. Лучше покупать только необходимое: продукты, базовые вещи, товары для повседневной жизни;

— подходит для обдуманных расходов. Лучше покупать только необходимое: продукты, базовые вещи, товары для повседневной жизни; Полнолуние — время, когда эмоции могут преобладать над логикой. Поэтому крупные покупки в этот период часто оказываются неудачными;

— время, когда эмоции могут преобладать над логикой. Поэтому крупные покупки в этот период часто оказываются неудачными; Новолуние — не подходит для серьезных трат. Есть риск приобрести что-то ненужное или быстро разочароваться в выборе.

Когда самые благоприятные дни для покупок в мае 2026 года

Лучшее время для крупных сделок и дорогих покупок: 20, 21, 23, 24, 26, 27 мая. В эти дни хорошо оформлять документы, покупать технику, мебель или даже рассматривать инвестиции в недвижимость. Удача будет на вашей стороне.

Удачные дни для шопинга и обновления гардероба: 6, 7, 14, 15, 17, 30 мая. Это хорошее время для покупки одежды, аксессуаров, бытовой техники и создания уюта дома.

Нейтральные дни для повседневных трат: 13, 18, 19, 22, 25, 28 мая. В эти периоды покупки не принесут особых сюрпризов — ни хороших, ни плохих. Можно смело покупать продукты, косметику или недорогие вещи для дома без риска.

Какие дни неудачные для покупок в мае 2026 года

Опасные дни: 1, 2, 5, 10, 16, 31 мая. В этот период есть риск импульсивных решений, обмана, покупки некачественной техники или вещей.

Неудачные даты: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 29 мая. Возможны невыгодные сделки или покупки со скрытыми недостатками.

