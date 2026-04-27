Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лунный календарь покупок на май 2026: когда и что покупать

Лунный календарь покупок на май 2026: когда и что покупать

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 00:32
Лунный календарь покупок на май 2026: благоприятные и неудачные дни для трат
Довольная женщина с покупками. Фото: freepik.com

Май — это время обновления, когда хочется сменить гардероб, освежить интерьер и позволить себе приятные покупки перед летом. Астрологи говорят, что даже шопинг имеет свои благоприятные и неудачные дни. Выбрать их поможет лунный календарь на май. Это простой способ не только сэкономить, но и получить больше удовольствия от приобретенного.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше покупать одежду, технику или недвижимость, а когда стоит избегать расходов по лунному календарю на май 2026.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

  • Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
  • Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
  • Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Как фазы Луны влияют на покупки

  • Растущая Луна — лучший период для шопинга. В это время удачно покупать одежду, технику, подарки и вещи для дома;
  • Убывающая Луна — подходит для обдуманных расходов. Лучше покупать только необходимое: продукты, базовые вещи, товары для повседневной жизни;
  • Полнолуние — время, когда эмоции могут преобладать над логикой. Поэтому крупные покупки в этот период часто оказываются неудачными;
  • Новолуние — не подходит для серьезных трат. Есть риск приобрести что-то ненужное или быстро разочароваться в выборе.

Когда самые благоприятные дни для покупок в мае 2026 года

Лучшее время для крупных сделок и дорогих покупок: 20, 21, 23, 24, 26, 27 мая. В эти дни хорошо оформлять документы, покупать технику, мебель или даже рассматривать инвестиции в недвижимость. Удача будет на вашей стороне.

Удачные дни для шопинга и обновления гардероба: 6, 7, 14, 15, 17, 30 мая. Это хорошее время для покупки одежды, аксессуаров, бытовой техники и создания уюта дома.

Нейтральные дни для повседневных трат: 13, 18, 19, 22, 25, 28 мая. В эти периоды покупки не принесут особых сюрпризов — ни хороших, ни плохих. Можно смело покупать продукты, косметику или недорогие вещи для дома без риска.

Какие дни неудачные для покупок в мае 2026 года

Опасные дни: 1, 2, 5, 10, 16, 31 мая. В этот период есть риск импульсивных решений, обмана, покупки некачественной техники или вещей.

Неудачные даты: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 29 мая. Возможны невыгодные сделки или покупки со скрытыми недостатками.

Также предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем дел на май 2026 года. Он поможет вам выбрать самый благоприятный день для новых начинаний, поездок и отдыха.

покупки лунный календарь благоприятные даты
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации