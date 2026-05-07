Лунный календарь окрашивания волос на май 2026: удачные и неудачные дни

В последний месяц весны многие стремятся к переменам перед летним сезоном — от легкой смены имиджа до полного обновления образа. На помощь придет лунный календарь на май. Он подскажет, какие дни помогут сохранить красоту, блеск и здоровье локонов.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;

— 1 мая в 20:23 по Киеву; Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;

— со 2 по 15 мая; Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;

— 16 мая в 23:01 по Киеву; Растущая Луна — с 17 по 30 мая;

— с 17 по 30 мая; Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;

— 31 мая в 11:35 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

В какой тон красить волосы по знаку Зодиака

Астрологи имеют общие рекомендации и относительно оттенков:

Огненные знаки (Овен, Лев и Стрелец) — теплые золотистые и медные оттенки.

— теплые золотистые и медные оттенки. Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) — каштановые, шоколадные, натуральные темные тона.

— каштановые, шоколадные, натуральные темные тона. Воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолей) — сложные техники окрашивания, мелирование, балаяж.

— сложные техники окрашивания, мелирование, балаяж. Водяные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы) — тонирование тон в тон, процедуры для блеска волос.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2026 — какие дни будут самые благоприятные

Лучший день для окрашивания волос: 14 мая. Это время смелых перемен. Ваш новый образ принесет вам уверенность и удачу.

Также благоприятными будут: 17, 22, 25, 26, 27, 28 и 30 мая. В эти дни можно планировать:

тонирование;

обновление цвета;

закрашивание седины;

мягкие изменения оттенка.

Какие дни в мае 2026 опасны для окрашивания и могут навредить волосам

Худшие дни для похода в салон: 12 и 16 мая. В это время волосы наиболее уязвимы к химическому воздействию. Окрашивание может привести к сухости или непредсказуемой реакции пигмента.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 19 мая. Цвет может получиться немного тусклее, чем ожидалось, или смыться быстрее, чем обычно.

Как ухаживать за окрашенными волосами в мае

Весной волосы особенно нуждаются во внимании, ведь перепады температуры, ветер, сухой воздух и активное солнце могут сделать их тусклыми и ломкими.

Вот несколько важных правил ухода за окрашенными волосами в мае:

используйте увлажняющие шампуни, маски и кондиционеры, чтобы избежать сухости;

наносите термозащиту перед использованием фена, плойки или выпрямителя;

защищайте окрашенные волосы от ультрафиолета специальными спреями или головными уборами;

регулярно ухаживайте за длиной и кончиками, используя масла или восстанавливающие средства;

не забывайте подстригать секущиеся кончики, чтобы волосы выглядели опрятными и здоровыми.

