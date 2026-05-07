Лунный календарь окрашивания волос на май 2026: удачные и неудачные дни

Когда красить волосы в мае 2026: один день принесет удачу
В последний месяц весны многие стремятся к переменам перед летним сезоном — от легкой смены имиджа до полного обновления образа. На помощь придет лунный календарь на май. Он подскажет, какие дни помогут сохранить красоту, блеск и здоровье локонов.
Новини.LIVE рассказывает, когда можно красить волосы по лунному календарю на май 2026, чтобы прическа выглядела непревзойденной.
Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние
- Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
- Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
- Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
- Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
- Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
В какой тон красить волосы по знаку Зодиака
Астрологи имеют общие рекомендации и относительно оттенков:
- Огненные знаки (Овен, Лев и Стрелец) — теплые золотистые и медные оттенки.
- Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) — каштановые, шоколадные, натуральные темные тона.
- Воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолей) — сложные техники окрашивания, мелирование, балаяж.
- Водяные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы) — тонирование тон в тон, процедуры для блеска волос.
Лунный календарь окрашивания волос на май 2026 — какие дни будут самые благоприятные
Лучший день для окрашивания волос: 14 мая. Это время смелых перемен. Ваш новый образ принесет вам уверенность и удачу.
Также благоприятными будут: 17, 22, 25, 26, 27, 28 и 30 мая. В эти дни можно планировать:
- тонирование;
- обновление цвета;
- закрашивание седины;
- мягкие изменения оттенка.
Какие дни в мае 2026 опасны для окрашивания и могут навредить волосам
Худшие дни для похода в салон: 12 и 16 мая. В это время волосы наиболее уязвимы к химическому воздействию. Окрашивание может привести к сухости или непредсказуемой реакции пигмента.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 19 мая. Цвет может получиться немного тусклее, чем ожидалось, или смыться быстрее, чем обычно.
Как ухаживать за окрашенными волосами в мае
Весной волосы особенно нуждаются во внимании, ведь перепады температуры, ветер, сухой воздух и активное солнце могут сделать их тусклыми и ломкими.
Вот несколько важных правил ухода за окрашенными волосами в мае:
- используйте увлажняющие шампуни, маски и кондиционеры, чтобы избежать сухости;
- наносите термозащиту перед использованием фена, плойки или выпрямителя;
- защищайте окрашенные волосы от ультрафиолета специальными спреями или головными уборами;
- регулярно ухаживайте за длиной и кончиками, используя масла или восстанавливающие средства;
- не забывайте подстригать секущиеся кончики, чтобы волосы выглядели опрятными и здоровыми.
