Главная Праздники Когда красить волосы в мае 2026: один день принесет удачу

Когда красить волосы в мае 2026: один день принесет удачу

Дата публикации 7 мая 2026 07:30
Лунный календарь окрашивания волос на май 2026: удачные и неудачные дни
Парикмахерша красит волосы девушке блондинке. Фото: freepik.com

В последний месяц весны многие стремятся к переменам перед летним сезоном — от легкой смены имиджа до полного обновления образа. На помощь придет лунный календарь на май. Он подскажет, какие дни помогут сохранить красоту, блеск и здоровье локонов.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно красить волосы по лунному календарю на май 2026, чтобы прическа выглядела непревзойденной.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

  • Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
  • Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
  • Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

В какой тон красить волосы по знаку Зодиака

Астрологи имеют общие рекомендации и относительно оттенков:

  • Огненные знаки (Овен, Лев и Стрелец) — теплые золотистые и медные оттенки.
  • Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) — каштановые, шоколадные, натуральные темные тона.
  • Воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолей) — сложные техники окрашивания, мелирование, балаяж.
  • Водяные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы) — тонирование тон в тон, процедуры для блеска волос.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2026 — какие дни будут самые благоприятные

Лучший день для окрашивания волос: 14 мая. Это время смелых перемен. Ваш новый образ принесет вам уверенность и удачу.

Также благоприятными будут: 17, 22, 25, 26, 27, 28 и 30 мая. В эти дни можно планировать:

  • тонирование;
  • обновление цвета;
  • закрашивание седины;
  • мягкие изменения оттенка.

Какие дни в мае 2026 опасны для окрашивания и могут навредить волосам

Худшие дни для похода в салон: 12 и 16 мая. В это время волосы наиболее уязвимы к химическому воздействию. Окрашивание может привести к сухости или непредсказуемой реакции пигмента.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 19 мая. Цвет может получиться немного тусклее, чем ожидалось, или смыться быстрее, чем обычно.

Как ухаживать за окрашенными волосами в мае

Весной волосы особенно нуждаются во внимании, ведь перепады температуры, ветер, сухой воздух и активное солнце могут сделать их тусклыми и ломкими.

Вот несколько важных правил ухода за окрашенными волосами в мае:

  • используйте увлажняющие шампуни, маски и кондиционеры, чтобы избежать сухости;
  • наносите термозащиту перед использованием фена, плойки или выпрямителя;
  • защищайте окрашенные волосы от ультрафиолета специальными спреями или головными уборами;
  • регулярно ухаживайте за длиной и кончиками, используя масла или восстанавливающие средства;
  • не забывайте подстригать секущиеся кончики, чтобы волосы выглядели опрятными и здоровыми.

Ранее мы писали, когда можно стричь волосы по лунному календарю на май, чтобы они оставались блестящими и здоровыми.

Также делимся лунным календарем дел на май 2026 года. С помощью него вы легко выберете самый благоприятный день для новых начинаний, покупок и отдыха.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
