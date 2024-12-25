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Ханука 2024 — найкращі картинки і привітання на івриті

25 грудня 2024 07:40
Світлана Конюшенко - Редактор
Привітання з Ханукою 2024 — красиві побажання на івриті, картинки і листівки
Святковий захід на честь Хануки в Одесі в 2023 році. Фото: Ynet
Світлана Конюшенко - Редактор

З 25 грудня 2024 до другого січня 2025 року юдеї у всьому світі святкують важливе єврейське свято — Ханука, яке присвячене відновленню Єрусалима і повторному освяченню Другого Храму. Ми розповідаємо, як можна привітати з цим важливим святом на івриті, в прозі, у віршах і листівках.

Новини.LIVE зібрав для вас найтепліші привітання з цим святом.

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Привітання на Хануку на івриті

חג חנוכה שמח 

(Хаг ханука самеах)

Зі святом Хануки

 

חג של נסים ונפלאות 

(Хаг шель нісім ве ніфлаот)

Свято чудес і прекрасних речей

 

בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה 

(Бріют парнаса ошер ве сімха)

Здоров’я, процвітання, щастя і радощів

 

שיהיה חג מתוק ושקט 

(Ше ієє хаг маток ве шакет)

Щоб було свято солодке і тихе

Ханука
Інсталяція до Дня Хануки. Фото: Pexels

Зі святом Хануки — привітання в прозі 

Прийміть наші найщиріші привітання зі святом Хануки. Бажаємо вам добра, щастя, любові та щирих сподівань. Нехай у ваші оселі завжди панує гармонія, позитив, достаток, благополуччя і взаєморозуміння!

***

Веселого свята Хануки. Живіть з радістю на душі та горіть вогнем любові до найближчих. Нехай у вашому житті завжди трапляються справжні дива! Вітаємо!

***

Вітаємо з цим світлим святом, із Ханукою. Нехай у вас вдома завжди буде світло і радість, а щастя завжди супроводжує вас по життю. Зі святом!

Ханука 2024 — привітання у віршах українською мовою

Вогні святі Хануки спалахнули,

Велике свято на порозі,

Бажаю, щоб мрії твої справдилися,

Щоб горе не траплялося в дорозі.

Ще тобі від серця благодаті,

Здоров’я та добра твоєму дому.

***

Свято Хануки приходить,

Свічки в домі запали,

Зло, образи, невдачі

Ти з серця відпусти.

Тіні вже немає місця,

Бо горить благий вогонь,

Хай завжди з тобою будуть

Світ, достаток і любов.

***

З Ханукою вас вітаю

І бажаю бід не знати,

Нехай свічки, як символ щастя,

Будуть вісім днів горіти.

Нехай тільки добро прибуде,

Віра сили вам дає,

Нехай здійсняться всі бажання,

Свято хороше настає!

Красиві листівки на свято Хануки

Открытка
Привітання зі святом Хануки. Фото ілюстративне: Freepik
Открытка
Привітання зі святом Хануки. Фото ілюстративне: Freepik
Открытка
Привітання зі святом Хануки. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна жартівливо привітати з Різдвом 2025. 

Раніше ми розповідали про те, хто святкує свій День ангела в січні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, чому люди в Україні колядують на Різдво. 

свята привітання вірші євреї проза Ханука

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08:11 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП просто зараз

08:07 Польща підняла авіацію через масований обстріл України

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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