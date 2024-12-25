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Ханука 2024 — лучшие картинки и поздравления на иврите

25 декабря 2024 07:40
Светлана Конюшенко - Редактор
Поздравления с Ханукой 2024 — красивые пожелания на иврите, картинки и открытки
Праздничное мероприятие в честь Хануки в Одессе в 2023 году. Фото: Ynet
Светлана Конюшенко - Редактор

С 25 декабря 2024 года до второго января 2025 года иудеи во всем мире празднуют важный еврейский праздник — Ханука, посвященный восстановлению Иерусалима и повторному освящению Второго Храма. Мы рассказываем, как можно поздравить этот важный праздник на иврите, в прозе, в стихах и открытках.

Новости.LIVE собрал для вас самые теплые поздравления с этим праздником.

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Приветствие на Хануке на иврите

חג חנוכה שמח 

(Хаг ханука самэах)

С праздником Хануки

 

חג של נסים ונפלאות

(Хаг шель нисим вэ нифлаот)

Праздник чудес и прекрасных вещей

 

בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה

(Бриют парнаса ошер вэ симха)

Здоровья, процветания, счастья и радостей

 

שיהיה חג מתוק ושקט

(Ше иее хаг маток вэ шакет)

Чтобы был праздник сладкий и тихий

Ханука
Инсталляция ко Дню Хануки. Фото: Pexels

С праздником Хануки — поздравления в прозе

Примите наши искренние поздравления с праздником Хануки. Желаем вам добра, счастья, любви и искренних надежд. Пусть в вашем доме всегда царит гармония, позитив, достаток, благополучие и взаимопонимание!

***

Веселый праздник Хануки. Живите с радостью на душе и горите огнем любви к ближайшим. Пусть в вашей жизни всегда случаются настоящие чудеса! Поздравляем!

***

Поздравляем с этим светлым праздником, с Ханукой. Пусть у вас дома будет свет и радость, а счастье всегда сопровождает вас по жизни. С праздником!

Ханука 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

Вогні святі Хануки спалахнули,

Велике свято на порозі,

Бажаю, щоб мрії твої справдилися,

Щоб горе не траплялося в дорозі.

Ще тобі від серця благодаті,

Здоров’я та добра твоєму дому.

***

Свято Хануки приходить,

Свічки в домі запали,

Зло, образи, невдачі

Ти з серця відпусти.

Тіні вже немає місця,

Бо горить благий вогонь,

Хай завжди з тобою будуть

Світ, достаток і любов.

***

З Ханукою вас вітаю

І бажаю бід не знати,

Нехай свічки, як символ щастя,

Будуть вісім днів горіти.

Нехай тільки добро прибуде,

Віра сили вам дає,

Нехай здійсняться всі бажання,

Свято хороше настає!

Красивые открытки на праздник Хануки

Открытка
Поздравление с праздником Хануки. Фото иллюстративное: Freepik
Открытка
Поздравление с праздником Хануки. Фото иллюстративное: Freepik
Открытка
Поздравление с праздником Хануки. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, как можно шутливо поздравить с Рождеством 2025.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свой День ангела в январе 2025 года.

Также мы сообщали о том, почему люди в Украине колядуют на Рождество.

праздники поздравления стихи евреи проза Ханука

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