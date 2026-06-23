Зі святом Івана Купала 2026: красиві привітання у листівках, віршах і прозі

Івана Купала 2026: привітання зі святом у листівках, віршах і прозі
Українці втретє відзначатимуть Івана Купала за новим церковним календарем, а саме у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з наймістичніших свят року, сповнене давніми традиціями, ритуалами та легендами. Традиційно у цю дату заведено вітати одне одного, бажати миру, щастя та злагоди.
Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих привітань із цим яскравим святом у віршах, прозі та листівках.
Зі святом Івана Купала 2026: душевні привітання у прозі
Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю вам відшукати свій символічний цвіт папороті — те особливе щастя, про яке мріє серце.
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Щиро вітаю вас зі святом Івана Купала! Нехай цей літній день подарує чудовий настрій, натхнення та заряд позитивної енергії.
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Зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні здійсняться найпотаємніші мрії, а серце наповниться щирою любов'ю та душевним спокоєм.
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Нехай у це чарівне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, добрі новини та надію. Зі святом Івана Купала!
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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай у домі панують затишок і достаток, на роботі супроводжує успіх, а в душі завжди квітне радість.
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Щиро бажаю у свято Івана Купала міцного здоров'я, душевної рівноваги та невичерпної енергії.
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Від щирого серця вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день принесе у ваше життя натхнення, щастя та душевний спокій.
Красиві привітання зі святом Івана Купала 2026 у віршах українською мовою
На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!
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На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!
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З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
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На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
Привітання зі святом Івана Купала 2026: оригінальні та яскраві листівки
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