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Головна Свята Івана Купала 2026: привітання зі святом у листівках, віршах і прозі

Івана Купала 2026: привітання зі святом у листівках, віршах і прозі

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 06:01
Зі святом Івана Купала 2026: красиві привітання у листівках, віршах і прозі
Святкування Івана Купала в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Українці втретє відзначатимуть Івана Купала за новим церковним календарем, а саме у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з наймістичніших свят року, сповнене давніми традиціями, ритуалами та легендами. Традиційно у цю дату заведено вітати одне одного, бажати миру, щастя та злагоди.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих привітань із цим яскравим святом у віршах, прозі та листівках.

Зі святом Івана Купала 2026: душевні привітання у прозі

Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю вам відшукати свій символічний цвіт папороті — те особливе щастя, про яке мріє серце. 

***

Щиро вітаю вас зі святом Івана Купала! Нехай цей літній день подарує чудовий настрій, натхнення та заряд позитивної енергії. 

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Зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні здійсняться найпотаємніші мрії, а серце наповниться щирою любов'ю та душевним спокоєм.

***

Нехай у це чарівне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, добрі новини та надію. Зі святом Івана Купала!

***

Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай у домі панують затишок і достаток, на роботі супроводжує успіх, а в душі завжди квітне радість.

***

Щиро бажаю у свято Івана Купала міцного здоров'я, душевної рівноваги та невичерпної енергії. 

***

Від щирого серця вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день принесе у ваше життя натхнення, щастя та душевний спокій.

Красиві привітання зі святом Івана Купала 2026 у віршах українською мовою

На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!

***

На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!

***

З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.

***

На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.

Привітання зі святом Івана Купала 2026: оригінальні та яскраві листівки 

Привітання зі святом Івана Купала 2026: листівки
Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до свята Івана Купала 2026
Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання зі святом Івана Купала 2026
Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE
Зі святом Івана Купала 2026: красиві листівки
Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, коли День Петра і Павла і які традиції великого свята.

Також ми ділилися церковним календарем свят на липень 2026, який допоможе вам не пропустити головні події.

Івана Купала привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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