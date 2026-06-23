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Главная Праздники Ивана Купала 2026: поздравления в открытках, стихах и прозе

Ивана Купала 2026: поздравления в открытках, стихах и прозе

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 06:01
С праздником Ивана Купала 2026: красивые поздравления в открытках, стихах и прозе
Празднование Ивана Купала в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы в третий раз будут отмечать Ивана Купала по новому церковному календарю, а именно в ночь с 23 на 24 июня. Это один из самых мистических праздников года, наполненный древними традициями, ритуалами и легендами. Традиционно в этот день принято поздравлять друг друга, желать мира, счастья и согласия.

Новини.LIVE делится подборкой лучших поздравлений с этим ярким праздником в стихах, прозе и открытках.

С праздником Ивана Купала 2026: душевные поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю вам найти свой символический цветок папоротника — то особое счастье, о котором мечтает сердце.

***

Искренне поздравляю вас с праздником Ивана Купала! Пусть этот летний день подарит вам прекрасное настроение, вдохновение и заряд положительной энергии.

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С праздником Ивана Купала! Пусть сегодня сбудутся самые сокровенные мечты, а сердце наполнится искренней любовью и душевным спокойствием.

***

Пусть в этот волшебный праздник сбудется ваше самое заветное желание. Желаю, чтобы каждый день приносил радость, хорошие новости и надежду. С праздником Ивана Купала!

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть в доме царят уют и достаток, на работе сопутствует успех, а в душе всегда цветет радость.

***

Искренне желаю в праздник Ивана Купала крепкого здоровья, душевного равновесия и неиссякаемой энергии.

***

От всего сердца поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный день принесет в вашу жизнь вдохновение, счастье и душевный покой.

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала 2026 в стихах на украинском языке

На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!

***

На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!

***

З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.

***

На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.

Поздравления с праздником Ивана Купала 2026: оригинальные и яркие открытки

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Листівки до свята Івана Купала 2026
Открытки к празднику Ивана Купала 2026. Коллаж: Новини.LIVE
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Открытки к празднику Ивана Купала 2026. Коллаж: Новини.LIVE
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Ранее мы рассказывали, когда отмечается День Петра и Павла и какие традиции связаны с этим большим праздником.

Также мы делились церковным календарем праздников на июль 2026 года, который поможет вам не пропустить главные события.

Ивана Купала поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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