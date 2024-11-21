День ангела 21 листопада — як можна привітати найдорожчих людей

Зображення ангела на тлі скель. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 21 листопада, деякі люди в Україні та у всьому світі відзначають своє святе свято — День ангела. Якщо у вашому оточенні є іменинники, дізнайтеся, як їх можна привітати з цим чудовим днем за допомогою прози, листівок і відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з Днем ангела.

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Хто святкує День ангела 21 листопада — чоловічі імена

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Олександр. Це ім’я походить від давньогрецьких слів "алекс" і "андрос", тобто, "захищати" і "чоловік". Носії цього імені вважаються справедливими, сміливими, чесними і наполегливими особистостями.

Чоловіки, яких звати Олександр, попри свої лідерські якості, вважаються справжніми інтровертами. Вони дуже часто хочуть побути наодинці та мають гарно розвинену фантазію.

Зображення чоловіка з крилами ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 21 листопада — привітання в прозі

У цей прекрасний день хочу привітати тебе з твоїм Днем ангела! Нехай кожен день починається з посмішки і неймовірного ся йва в очах. Будь найщасливішою людиною у світі! Зі святом!

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Сьогодні твій день! І я хочу побажати тобі міцного здоров’я, багато життєвої енергії, море грошей і цілий океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде схожим на справжню казку, в якій немає жодного негативу. Вітаю тебе з Днем ангела!

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З іменинами тебе! Бажаю тобі всього найкращого, відданих людей поруч, справжнього щастя і мирного неба над головою! Нехай твій ангел-охоронець завжди обороняє тебе від негативу в житті! Будь коханим і кохай! З Днем ангела!

День ангела 21 листопада — привітання в листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 21 листопада — привітання у відео

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