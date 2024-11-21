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Іменини 21 листопада — теплі привітання для рідних людей

21 листопада 2024 06:28
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 21 листопада — як можна привітати найдорожчих людей
Зображення ангела на тлі скель. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 21 листопада, деякі люди в Україні та у всьому світі відзначають своє святе свято — День ангела. Якщо у вашому оточенні є іменинники, дізнайтеся, як їх можна привітати з цим чудовим днем  за допомогою прози, листівок і відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з Днем ангела.

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Хто святкує День ангела 21 листопада — чоловічі імена

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Олександр. Це ім’я походить від давньогрецьких слів "алекс" і "андрос", тобто, "захищати" і "чоловік". Носії цього імені вважаються справедливими, сміливими, чесними і наполегливими особистостями.

Чоловіки, яких звати Олександр, попри свої лідерські якості, вважаються справжніми інтровертами. Вони дуже часто хочуть побути наодинці та мають гарно розвинену фантазію.

Ангел
Зображення чоловіка з крилами ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 21 листопада — привітання в прозі

У цей прекрасний день хочу привітати тебе з твоїм Днем ангела! Нехай кожен день починається з посмішки і неймовірного ся йва в очах. Будь найщасливішою людиною у світі! Зі святом!

***

Сьогодні твій день! І я хочу побажати тобі міцного здоров’я, багато життєвої енергії, море грошей і цілий океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде схожим на справжню казку, в якій немає жодного негативу. Вітаю тебе з Днем ангела!

***

З іменинами тебе! Бажаю тобі всього найкращого, відданих людей поруч, справжнього щастя і мирного неба над головою! Нехай твій ангел-охоронець завжди обороняє тебе від негативу в житті! Будь коханим і кохай! З Днем ангела!

День ангела 21 листопада — привітання в листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 21 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, що краще не одягати на святкування Нового року Дерев’яної Змії. 

Раніше ми розповідали про те, що треба встигнути зробити до Нового року 2025. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати на Новий рік найдорожчим людям. 

свята іменини привітання День ангела 21 листопада

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