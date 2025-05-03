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Ікона "Успіння Пресвятої Богородиці" — молитва і заборони дня

3 травня 2025 03:16
Світлана Конюшенко - Редактор
Києво-Печерська ікона Успіння Пресвятої Богородиці — молитва, що не можна робити
Зображення Києво-Печерської ікони "Успіння Пресвятої Богородиці". Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

У п’ятницю, 16 травня 2025 року, віряни відзначають свято, яке присвячене Києво-Печерській іконі "Успіння Пресвятої Богородиці". Ми розповідаємо, який вигляд має ця ікона, чому треба молитися цього дня і що категорично не можна робити в це свято.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Який вигляд має Києво-Печерська ікона "Успіння Пресвятої Богородиці"

На іконі зображена земна кончина Божої Матері і вознесіння її в Царство Небесне. У центрі лежить тіло Діви Марії, а навколо неї стоять апостоли з інгими святими. Над Богородицею стоїть Ісус Христос, який тримає фігурку, символізуючу душу його матері.

Віряни моляться цій іконі про благословення, захист і правильний шлях у житті. У народі вірять, що перед іконою "Успіння Пресвятої Богородиці" не можна брехати і давати клятви дарма. 

Икона
Києво-Печерська ікона "Успіння Пресвятої Богородиці". Фото: Pinterest

Яку молитву прочитати перед Києво-Печерською іконою "Успіння Пресвятої Богородиці"

О, Пресвята і Пренепорочна Діва Богородиця, наша Печерська похвала і прикраса, покрова і заступнице, справжня Володарка обраного уділу твого; прийми наші, негідних рабів твоїх, слова молитви з вірою і любов'ю принесені перед чудотворним образом твоїм. Освяти милостиво гріховне житіє наше, просвіти його світлом покаяння, освяти нас, обтяжених скорботами багатьма, твоєю небесною радістю. Сподоби нас завжди славити Тебе в світлі і благочесті в обителі Печерській. З твоєю допомогою позбудемося ми від пороків і досягнемо вічного життя. Молимося тобі, Богородице, і засновникам Києво-Печерської Лаври Антонію і Феодосію, і всім преподобним Печерським. Єдиними устами і серцем прославляємо тебе і твого Сина, з Його Отцем і Пресвятим, Всеблагим, Животворящим і Єдиносущним його Духом на віки віків. Амінь.

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Вірянка під час молитви в церві. Фото: Freepik

Що не можна робити у День Києво-Печерської ікони "Успіння Пресвятої Богородиці"

У це свято, як і в будь-які інші великі церковні дні, існують заборони, які не можна порушувати. Цього дня категорично можна:

  • Лаятися, злитися, пліткувати, лихословити, заздрити, мститися і бути скупими
  • Займатися важкою фізичною працею — прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям
  • Користуватися ріжучими предметами
  • Палити багаття
  • Веселитися
  • Стригти волосся
  • Ходити босоніж по росі

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