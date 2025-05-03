Киево-Печерская икона Успение Пресвятой Богородицы — молитва, что нельзя делать

Икона "Успение Пресвятой Богородицы" — молитва и запреты дня
В пятницу, 16 мая 2025 года, верующие отмечают праздник, который посвящен Киево-Печерской иконе "Успение Пресвятой Богородицы". Мы рассказываем, как выглядит эта икона, чему надо молиться в этот день и что категорически нельзя делать в этот праздник.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.
Как выглядит Киево-Печерская икона "Успение Пресвятой Богородицы"
На иконе изображена земная кончина Божьей Матери и вознесение ее в Царство Небесное. В центре лежит тело Девы Марии, а вокруг нее стоят апостолы с другими святыми. Над Богородицей стоит Иисус Христос, который держит фигурку, символизирующую душу его матери.
Верующие молятся этой иконе о благословении, защите и правильном пути в жизни. В народе верят, что перед иконой "Успение Пресвятой Богородицы" нельзя лгать и давать клятвы понапрасну.
Какую молитву прочитать перед Киево-Печерской иконой "Успение Пресвятой Богородицы"
О, Пресвятая и Пренепорочная Дева Богородица, наша Печерская похвала и украшение, покрова и заступница, истинная Владычица избранного удела твоего; прими наши, недостойных рабов твоих, слова молитвы с верой и любовью принесенные перед чудотворным образом твоим. Освяти милостиво греховное житие наше, просвети его светом покаяния, освяти нас, обремененных скорбями многими, твоей небесной радостью. Сподоби нас всегда славить Тебя во свете и благочестии в обители Печерской. С твоей помощью избавимся мы от пороков и достигнем вечной жизни. Молимся тебе, Богородице, и основателям Киево-Печерской Лавры Антонию и Феодосию, и всем преподобным Печерским. Едиными устами и сердцем прославляем тебя и твоего Сына, с Его Отцом и Пресвятым, Всеблагим, Животворящим и Единосущным его Духом во веки веков. Аминь.
Что нельзя делать в День Киево-Печерской иконы "Успение Пресвятой Богородицы"
В этот праздник, как и в любые другие большие церковные дни, существуют запреты, которые нельзя нарушать. В этот день категорически нельзя:
- Ругаться, злиться, сплетничать, сквернословить, завидовать, мстить и быть скупыми
- Заниматься тяжелым физическим трудом — убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием
- Пользоваться режущими предметами
- Жечь костры
- Веселиться
- Стричь волосы
- Ходить босиком по росе
Напомним, мы писали о том, кто празднует свои именины в мае 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какой подарок можно сделать маме в День матери.
Также мы сообщали о том, что будут праздновать украинцы в мае 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!