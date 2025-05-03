Киево-Печерская икона Успение Пресвятой Богородицы — молитва, что нельзя делать

Изображение Киево-Печерской иконы "Успение Пресвятой Богородицы". Фото иллюстративное: Pinterest

В пятницу, 16 мая 2025 года, верующие отмечают праздник, который посвящен Киево-Печерской иконе "Успение Пресвятой Богородицы". Мы рассказываем, как выглядит эта икона, чему надо молиться в этот день и что категорически нельзя делать в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Как выглядит Киево-Печерская икона "Успение Пресвятой Богородицы"

На иконе изображена земная кончина Божьей Матери и вознесение ее в Царство Небесное. В центре лежит тело Девы Марии, а вокруг нее стоят апостолы с другими святыми. Над Богородицей стоит Иисус Христос, который держит фигурку, символизирующую душу его матери.

Верующие молятся этой иконе о благословении, защите и правильном пути в жизни. В народе верят, что перед иконой "Успение Пресвятой Богородицы" нельзя лгать и давать клятвы понапрасну.

Киево-Печерская икона "Успение Пресвятой Богородицы". Фото: Pinterest

Какую молитву прочитать перед Киево-Печерской иконой "Успение Пресвятой Богородицы"

О, Пресвятая и Пренепорочная Дева Богородица, наша Печерская похвала и украшение, покрова и заступница, истинная Владычица избранного удела твоего; прими наши, недостойных рабов твоих, слова молитвы с верой и любовью принесенные перед чудотворным образом твоим. Освяти милостиво греховное житие наше, просвети его светом покаяния, освяти нас, обремененных скорбями многими, твоей небесной радостью. Сподоби нас всегда славить Тебя во свете и благочестии в обители Печерской. С твоей помощью избавимся мы от пороков и достигнем вечной жизни. Молимся тебе, Богородице, и основателям Киево-Печерской Лавры Антонию и Феодосию, и всем преподобным Печерским. Едиными устами и сердцем прославляем тебя и твоего Сына, с Его Отцом и Пресвятым, Всеблагим, Животворящим и Единосущным его Духом во веки веков. Аминь.

Верующая во время молитвы в церкви. Фото: Freepik

Что нельзя делать в День Киево-Печерской иконы "Успение Пресвятой Богородицы"

В этот праздник, как и в любые другие большие церковные дни, существуют запреты, которые нельзя нарушать. В этот день категорически нельзя:

Ругаться, злиться, сплетничать, сквернословить, завидовать, мстить и быть скупыми

Заниматься тяжелым физическим трудом — убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием

Пользоваться режущими предметами

Жечь костры

Веселиться

Стричь волосы

Ходить босиком по росе

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