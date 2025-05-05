Ікона Божої Матері Невипивана чаша 2025 — молитва, що не можна робити

Зображення ікони Божої Матері "Невипивана чаша". Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, п’ятого травня 2025 року, всі віряни вшановують пам’ять великомучениці Ірини, ікони Божої Матері "Невипивана чаша". Дізнайтеся, який вигляд має святиня, чому потрібно молитися в це свято і чим категорично заборонено займатися цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Що зображено на іконі Божої Матері "Невипивана чаша"

На іконі зображена Божа Матір з німбом, яка тримає руки вгору під час молитви і має спокійний вираз обличчя. На рівні грудей Богородиці зображена золота чаша, яка є символом Святого Причастя. У чаші маленький Ісус Христос, який також підняв руки і має навколо голови німб.

Ікона Божої Матері "Невипивана чаша". Фото ілюстративне: Pinterest

Як молитися в День ікони Божої Матері "Невипивана чаша"

О Премилосердна Владичице! До Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас, жінок, дітей, матерів. Зціли братів, і сестер, і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва одержимі й через це від Матері своєї Церкви Христової і спасіння відпадають. О милостива Мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних, і до спасенного відродження приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші і не відвернув милості Своєї від людей Своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості й цнотливості.

Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають; жінок, що чоловіків своїх оплакують; убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені; і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. Нехай дійдуть ці благання наші молитвами Твоїми до Престолу Всевишнього. Покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти повітряні митарства. Молитвами Твоїми визволи нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь.

Що не можна робити у День ікони Божої Матері "Невипивана чаша"

Цього дня всім дівчатам, які хочуть заміж, не можна ходити в гості до вдови, адже вважається, що це призведе до безшлюбності та проблем в особистому житті. Якщо на ніч залишити в раковині немитий посуд, можна притягнути до оселі темні сили, які привертатимуть хвороби та інші біди.

Також у День ікони Божої Матері "Невипивана чаша" не можна перестрибувати через дерева біля полів і городів, брехати і дарма говорити. Вважається, що рот може покритися болячками, з якими буде важко впоратися.

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