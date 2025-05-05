Икона Божией Матери Неупиваемая чаша 2025 — молитва, что нельзя делать

Изображение иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, пятого мая 2025 года, все верующие чтят память великомученицы Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Узнайте, как выглядит святыня, чему нужно молиться в этот праздник и чем категорически запрещено заниматься в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Что изображено на иконе Божией Матери "Неупиваемая чаша"

На иконе изображена Божья Матерь с нимбом, которая держит руки вверх во время молитвы и имеет спокойное выражение лица. На уровне груди Богородицы изображена золотая чаша, которая является символом Святого Причастия. В чаше маленький Иисус Христос, который также поднял руки и имеет вокруг головы нимб.

Икона Божией Матери "Неупиваемая чаша". Фото иллюстративное: Pinterest

Как молиться в День иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша"

О Премилосердная Владычица! К Твоему заступничеству ныне прибегаем, молитв наших не отвергни, но милостиво услышь нас, женщин, детей, матерей. Исцели братьев, и сестер, и близких наших, что тяжким недугом пьянства одержимы и через это от Матери своей Церкви Христовой и спасения отпадают. О милостивая Матерь Божия, коснись их сердец и скоро подними от падений греховных, и к спасительному возрождению приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, чтобы простил нам грехи наши и не отвернул милости Своей от людей Своих, но чтобы укрепил нас в трезвости и целомудрии.

Прими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, которые слезы за детей своих проливают; женщин, что мужей своих оплакивают; убогих и несчастных детей, которые без опеки оставлены; и всех нас, что к иконе Твоей припадаем. Да дойдут эти мольбы наши молитвами Твоими до Престола Всевышнего. Покрой и сохрани нас от ловушек лукавого и всех вражеских хитростей, а в страшный час отхода нашего помоги невредимо пройти воздушные мытарства. Молитвами Твоими избавь нас от вечного осуждения, да покроет нас милость Божия на бесконечные века. Аминь.

Что нельзя делать в День иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша"

В этот день всем девушкам, которые хотят замуж, нельзя ходить в гости к вдове, ведь считается, что это приведет к безбрачию и проблемам в личной жизни. Если на ночь оставить в раковине немытую посуду, можно привлечь в дом темные силы, которые будут привлекать болезни и другие беды.

Также в День иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" нельзя перепрыгивать через деревья возле полей и огородов, врать и зря говорить. Считается, что рот может покрыться болячками, с которыми будет трудно справиться.

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