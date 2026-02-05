Відео
Якщо ви народилися в одну з цих дат — спорт у вас в крові

Якщо ви народилися в одну з цих дат — спорт у вас в крові

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:40
Коли народжуються справжні спортсмени — нумерологи назвали три дати
Дівчина займається спортом. Фото: freepik.com

Спорт — це не лише тренування, а ще й дисципліна, природна витривалість, сила та швидка реакція. Як стверджують нумерологи, є дати народження, власники яких народжуються з цими якостями. Вони володіють тією особливою енергією, що допомагає їм досягати високих результатів.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, кому сама доля дарувала спортивні здібності.

Читайте також:

Нороджені у ці дати мають природний хист до спорту

Народжені 9-го числа будь-якого місяця

Дев'ятки перебувають під потужним впливом Марса, планети амбіцій та сили. Тож, народжені у цю дату мають швидку реакцію, гострий розум і відмінну координацію. Вони природно тягнуться до фізичної активності та отримують задоволення від руху. Такі особистості легко можуть обрати кар'єру тренера або професійного спортсмена.

Народжені 28-го числа будь-якого місяця

Ця дата перебуває під впливом Сонця, джерела сили та життєвої енергії. Люди, що народилися 28-го числа, відзначаються конкурентоспроможністю та природним лідерством. Їм важливо регулярно займатися фізичною активністю, інакше накопичена енергія може проявлятися у дратівливості. Завдяки своїй витривалості та харизмі вони чудово працюють у команді, відчувають себе впевнено під тиском та можуть брати на себе відповідальність.

Народжені 30-го числа будь-якого місяця

Під впливом Юпітера, планети розширення та росту, народжені 30-го числа прагнуть перевершувати власні можливості. Вони постійно розвиваються. Їхня енергія спрямована на спорт, часто це силові чи екстремальні види діяльності, де вони можуть проявити свою міць і стійкість.

Також ділимося іншими цікавими темами з нумерології

У які дати народжуються люди, які завжди подобаються оточенню.

Коли народжуються ті, хто відчувають токсичних людей.

У які дати народжуються найбільш вперті люди.

Коли народжуються люди, які тварин люблять більше, ніж людей.

Автор:
Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
