Коли народжуються ті, хто відчуває токсичних людей — нумерологи назвали дати

Чи помічали ви коли-небудь, що хтось поруч забирає вашу енергію та викликає негативні емоції, навіть не роблячи нічого явного? Як стверджують нумерологи, хоч усі ми іноді відчуваємо "енергетичних вампірів", є люди, народжені в певні дати, які працюють немов детектори — вони швидко зчитують негативну енергетику й розпізнають токсичних людей за лічені хвилини.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, у які дати народжуються ті, хто володіє унікальною здатністю миттєво виявляти токсичних людей.

Три дати народження, що наділяють здатністю відчувати токсичних людей

Народжені 11 числа будь-якого місяця

Одинадцятки перебувають під владою Місяця, який наділяє їх особливо гострою інтуїцією. Вони надзвичайно чутливі до емоцій та настроїв інших, що дозволяє їм легко розпізнавати токсичних людей. Ці здібності дозволяють уникати небезпечних ситуацій та вчасно дистанціюватися від тих, хто несе негатив.

Народжені 16 числа будь-якого місяця

Народжені 16-го числа перебувають під управлінням Нептуна, планети містики та духовності. Такі люди мають багатий внутрішній світ, особливо чутливі до емоційного стану інших і до вібрацій навколишнього середовища. Інтуїція допомагає їм вчасно помітити "ред флаг" і уникнути проблем.

Народжені 30 числа будь-якого місяця

Люди, народжені 30 числа, знаходяться під впливом Юпітера, планети мудрості. Вони мають розвинене шосте чуття. Їхня природна здатність відчувати енергетику оточуючих дозволяє виявляти токсичних людей ще до того, як ситуація стане проблемною.

