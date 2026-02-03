Когда рождаются те, кто чувствует токсичных людей — нумерологи назвали даты

Видео
Настоящие детекторы — рожденные в эти даты чувствуют токсичных людей

Настоящие детекторы — рожденные в эти даты чувствуют токсичных людей

Дата публикации 3 февраля 2026 19:53
Замечали ли вы когда-нибудь, что кто-то рядом забирает вашу энергию и вызывает негативные эмоции, даже не делая ничего явного? Как утверждают нумерологи, хотя все мы иногда чувствуем "энергетических вампиров", есть люди, рожденные в определенные даты, которые работают словно детекторы — они быстро считывают негативную энергетику и распознают токсичных людей за считанные минуты.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, в какие даты рождаются те, кто обладает уникальной способностью мгновенно выявлять токсичных людей.

Три даты рождения, наделяющие способностью чувствовать токсичных людей

Рожденные 11 числа любого месяца

Одиннадцатки находятся под властью Луны, которая наделяет их особенно острой интуицией. Они чрезвычайно чувствительны к эмоциям и настроениям других, что позволяет им легко распознавать токсичных людей. Эти способности позволяют избегать опасных ситуаций и вовремя дистанцироваться от тех, кто несет негатив.

Рожденные 16 числа любого месяца

Рожденные 16-го числа находятся под управлением Нептуна, планеты мистики и духовности. Такие люди имеют богатый внутренний мир, особенно чувствительны к эмоциональному состоянию других и к вибрациям окружающей среды. Интуиция помогает им вовремя заметить "ред флаг" и избежать проблем.

Рожденные 30 числа любого месяца

Люди, рожденные 30 числа, находятся под влиянием Юпитера, планеты мудрости. Они обладают развитым шестым чувством, их природная способность чувствовать энергетику окружающих позволяет выявлять токсичных людей еще до того, как ситуация станет проблемной.

характер день рождения нумерология числа дата
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
