Рожденные в эти даты имеют самую сильную интуицию — нумерология

Задумывались ли вы, почему некоторые люди будто наперед знают, что произойдет дальше, тонко чувствуют настроение других или безошибочно принимают решения, доверяя только внутреннему голосу? Как уверяют нумерологи, ответ может скрываться в дне рождении. Ведь есть даты, в которые рождаются люди с чрезвычайно тонким восприятием мира. Именно их часто называют экстрасенсами.

Даты, в которые рождаются настоящие экстрасенсы

Рожденные 4 числа

Четверки умеют мыслить логически, работать с фактами, но в то же время они чувствуют то, что скрыто от большинства. Их интуиция проявляется в способности предвидеть тренды, реакции людей, чувствовать потребности других.

Рожденные 16 числа

Люди, рожденные 16 числа, обладают глубоким внутренним миром. Они часто излучают загадочную ауру. Их интуиция тесно связана с эмоциями: они чувствуют чужую боль, страхи и желания, даже если о них не сказано вслух. Рожденные в этот день инстинктивно знают, как поддержать, успокоить или вдохновить. Именно поэтому к ним часто обращаются в сложные моменты жизни.

Рожденные 11 числа

11 число в нумерологии считается одним из самых сильных. Люди, рожденные в этот день, имеют тесную связь с коллективным подсознанием. Они легко считывают эмоциональный фон и умеют его уравновешивать. Их присутствие успокаивает, а слова часто имеют целебный эффект. В то же время им важно сразу выстраивать собственные границы, ведь чрезмерное сопереживание может приводить к внутреннему истощению.

Рожденные 28 числа

На первый взгляд, люди, рожденные 28 числа, кажутся рациональными и уверенными в собственных решениях. Однако за этой внешней силой скрывается особенно сильное шестое чувство. Они могут получать внутренние подсказки в виде внезапных мыслей, озарений или решений, которые впоследствии оказываются абсолютно правильными.

