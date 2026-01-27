В эти даты рождаются те, кто животных любит больше, чем людей

Девушка с кошкой на руках. Фото: freepik.com

Отношения с людьми часто бывают непростыми. Люди могут быть неискренними, равнодушными, врать, манипулировать. Именно поэтому для многих животные становятся настоящим источником тепла и безусловной любви. Как утверждают нумерологи, рожденные в определенные даты чувствуют с животными особую, почти интуитивную связь. Для них любовь к братьям нашим меньшим часто глубже и искреннее.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, когда рождаются люди, которые испытывают особенно теплые чувства к животным.

В какие даты рождаются люди, которые животных любят больше, чем людей

Рожденные 8 числа

Люди, которые родились 8 числа ценят стабильность и искренность. Они не склонны к показным эмоциям и редко открывают душу. А вот животные легко находят путь к их сердцу. Восьмерки предпочтут уютный вечер с любимцем, чем шумную компанию или пустые разговоры.

Рожденные 11 числа

Рожденные 11 числа имеют чрезвычайно развитую интуицию и эмпатию. Они легко сопереживают. Животные, особенно напуганные или брошенные, тянутся к ним. Даже самые осторожные создания рядом с ними успокаиваются. Забота о животных для рожденных 11 числа — это не хобби, а способ реализовать свою душевную потребность дарить тепло и защиту.

Рожденные 15 числа

Люди, которые родились 15 числа, часто перенимают эмоции других. Это может сильно истощать. Но животные помогают им восстанавливать силы и возвращать в жизнь гармонию. Рядом с домашним любимцем такие люди чувствуют себя в безопасности, позволяют себе быть искренними и уязвимыми.

Рожденные 25 числа

В эту дату рождаются настоящие эмпаты. Они хорошо чувствуют эмоциональное состояние не только людей, но и животных. Рожденные 25 числа легко завоевывают доверие окружающих. Животные, которые не доверяют людям и обходят их стороной, легко идут на контакт с двадцатьпятками. Такие люди вкладывают в общение с четвероногими много тепла и получают в ответ не меньше.

