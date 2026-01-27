У ці дати народжуються ті, хто тварин любить більше, ніж людей

Дівчина із кішкою на руках. Фото: freepik.com

Стосунки з людьми часто бувають непростими. Люди можуть бути нещирими, байдужими, брехати, маніпулювати. Саме тому для багатьох тварини стають справжнім джерелом тепла та безумовної любові. Як стверджують нумерологи, народжені у певні дати відчувають із тваринами особливий, майже інтуїтивний зв'язок. Для них любов до братів наших менших часто глибша й щиріша.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, коли народжуються люди, які мають особливо теплі почуття до тварин.

Народжені 8 числа

Люди, які народились 8 числа цінують стабільність та щирість. Вони не схильні до показних емоцій і рідко відкривають душу. А от тварини легко знаходять шлях до їх серця. Вісімки віддадуть перевагу затишному вечору з улюбленцем, ніж ніж гучній компанії чи порожнім розмовам.

Народжені 11 числа

Народжені 11 числа мають надзвичайно розвинену інтуїцію та емпатію. Вони легко співпереживають. Тварини, особливо налякані або покинуті, тягнуться до них. Навіть найобережніші створіння поруч із ними заспокоюються. Турбота про тварин для народжених 11 числа — це не хобі, а спосіб реалізувати свою душевну потребу дарувати тепло й захист.

Народжені 15 числа

Люди, які народилися 15 числа, часто переймають емоції інших. Це може сильно виснажувати. Але тварини допомагають їм відновлювати сили та повертати у життя гармонію. Поруч із домашнім улюбленцем такі люди почуваються в безпеці, дозволяють собі бути щирими та вразливими.

Народжені 25 числа

У цю дату народжуються справжні емпати. Вони добре відчувають емоційний стан не тільки людей, а й тварин. Народжені 25 числа легко завойовують довіру оточення. Тварини, які не довіряють людям та оминають їх, легко йдуть на контакт із двадцятьп'ятками. Такі люди вкладають у спілкування з чотирилапими багато тепла й отримують у відповідь не менше.

