Нумерологія — ви маєте магнетичну харизму, якщо ім'я починається з цих літер

Люди, чиї імена починаються з цих літер, мають магнетичну харизму
Напевно ви чули фразу "як корабель назвеш, так він і попливе". І в цих словах дійсно є доля правди. Адже, як переконують нумерологи, ім'я — не просто набір звуків, а код нашого характеру та життєвого шляху. Особливе значення має перша літера імені, адже саме вона символізує вашу зовнішню енергію, тобто те, що ви транслюєте у світ із перших хвилин знайомства. Саме тому деякі особистості буквально як магніти притягують увагу.
Які ж перші літери імені наділяють своїх власників магнетичною харизмою, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Parade.
Перші літери імені, які вважаються наймагнетичнішими
За нумерологією, одними із найсильніших вважаються літери, пов'язані з числом 3, адже воно символізує свободу самовираження, комунікабельність, оптимізм і творчу енергію. Такими буквами є: К, Л і У.
Якщо ваше ім'я починається з однієї з цих літер, ви несете в собі потужну енергію привабливості, яку помічають навіть незнайомі люди.
Літера К
Імена на літеру К часто належать людям із життєрадісним характером і природним почуттям гумору. Вони легко знаходять спільну мову з різними людьми. Такі особистості приваблюють своєю щирістю, відкритістю та вмінням бути собою. Поруч із ними хочеться залишатися довше. Найпопулярніші імена в Україні, які починаються на К:
- Катерина;
- Карина;
- Кароліна;
- Ксенія;
- Каміла;
- Костянтин;
- Кирило.
Літера Л
Літера Л наділяє здатністю надихати та вести за собою. Ці люди вміють подобатися, навіть не докладаючи зусиль. Вони легко привертають увагу, викликають довіру й симпатію, а їхні слова мають вагу. Найпопулярніші імена в Україні, які починаються на Л:
- Людмила;
- Лідія;
- Лілія;
- Любов;
- Лев;
- Любомир;
- Лаврін;
- Леонід.
Літера У
Імена на літеру У несуть у собі енергію самовираження та сміливості. Такі люди мають багато прихованих талантів і сильний потенціал впливу на інших. Нумерологи радять їм не боятися проявляти себе публічно, ділитися думками та ідеями. Найпопулярніші імена в Україні, які починаються на У:
- Уляна;
- Устина;
- Устим;
- Ульян.
