Який у вас талісман за датою народження — чому він має бути у кожного

Талісман є у кожного за датою народження — дізнайтеся свій

Дата публікації: 29 листопада 2025 18:42
Кожна людина має свій камінь-талісман. Визначити його допоможе дата народження. Нумерологи стверджують, що такий мінерал не просто оберігає власника, а й визначає його характер та навіть долю.

Про це пише Parade.

Який у вас камінь-талісман за датою народження

Народжені 1, 10, 19 або 28 числа — сонячний камінь

Цей кристал нагадує сонячне світло. Сонячний камінь підійде людям, що народились у такі дати, адже він підкреслить лідерські якості, оптимізм та додасть впевненості в собі. Крім того, такий камінь допоможе людині віднайти себе справжню.

Народжені 2, 11, 20 або 29 числа — місячний камінь

Такі особистості мають добре розвинений емоційний інтелект. Саме це їхня найбільша сила. Цим людям підійде місячний камінь, адже він допомагає відновити зв'язок зі своєю внутрішньою мудрістю та долати труднощі.

Народжені 3, 12, 21 або 30 числа — цитрин

Цитрин посилить позитивні якості таких людей. Він допоможе сяяти та досягнути неймовірного успіху. Такий камінь додасть мотивації, натхнення та жаги життя. Він дозволить досягти більшого.

Народжені 4, 13, 22 або 31 числа — чорний турмалін

Люди, що народились у ці дати, прагнуть до стабільності. Чорний турмалін допоможе її досягти. Він здатен поглинати негатив і захищати людину. Такий мінерал наділяє спокоєм та гармонією.

Народжені 5, 14 або 23 числа — блакитний апатит

Люди, народжені у ці дати, прагнуть самовиражатися. Найкраще в цьому їм допоможе блакитний апатит. Він не просто заохотить до руху, а й дасть змогу по-новому поглянути на життя. Такий камінь розкриває особливу енергію.

Народжені 6, 15 або 24 числа — рожевий кварц

Такий камінь посилить природний магнетизм людей, що народились у ці дати. Він заохотить їх піклуватися не лише про оточуючих, а й про себе. Рожевий кварц наділить цих особистостей ще більшою ніжністю та чуттєвістю.

Народжені 7, 16 або 25 числа — аметист

Такі люди мають сильний зв'язок із божественним. Вони дуже інтуїтивні та відчувають емоції й думки інших. Внутрішню мудрість цих особистостей підсилить аметист. Він допоможе віднайти гармонію та спокій.

Народжені 8, 17 або 26 числа — обсидіан

В такі дати народжуються люди із сильним характером. Вони бувають аж занадто серйозними. Обсидіан допоможе знайти баланс між світлом та темрявою. Він надасть сил пережити важкі часи та відшукати позитив серед негативу.

Народжені 9, 18 або 27 числа — гранат

Людям, що народились у ці дати, потрібен камінь, який допоможе їм перетворити свою любов на дії. Найкраще з цим впорається гранат. Він стане ідеальним духовним інструментом для них.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити своє головне призначення в житті. Підкаже дата народження.

Також ми розповідали про те, яка ваша квітка за датою народження. Вона розкриє потаємні сторони особистості.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
