Місія життя за датою народження — дізнайтесь своє призначення

Нумеролог вираховує число долі за датою народження. Фото: Freepik

Кожна людина має своє кармічне призначення. Визначити його допоможе дата народження. Саме в ній прихований код, що розкриє місію всього життя.

Про це пише Главред.

Реклама

Читайте також:

Як визначити число долі

Аби визначити своє число долі, потрібно додати всі цифри дати народження, аж доки не утвориться число від 1 до 9. Наприклад, якщо дата народження 06.08.1999, то число долі буде таким: 6+8+1+9+9+9=42; 4+2=6.

Ваше призначення за числом долі

Число долі 1

Долею такої людини керує Сонце. Ці особистості важко піддаються правилам та часто їх порушують. Вони обожнюють сяяти та бути не такими, як усі. Їхнє головне призначення — щаслива сім'я. Це справжнє місце сили та натхнення для таких людей.

Число долі 2

Такі особистості знаходяться під управлінням Місяця. Саме він наділяє своїх підопічних м'яким характером і приязністю. Місія цих людей полягає в єднанні усіх навколо. Вони розкриються у спілкуванні та комунікації.

Число долі 3

Юпітер керує долею таких людей. Він наділяє їх багатогранністю та творчістю. Саме з цим пов'язана головна місія цих особистостей. Їхнє завдання — надихати оточуючих завдяки своїй яскравій уяві та комунікабельності.

Число долі 4

Такі особистості знаходяться під опікою Урану. Через це вони дуже спокійні та стратегічні. Місія цих людей — побудувати в житті надійний фундамент та взяти на себе лідерство й відповідальність у роботі та стосунках.

Число долі 5

Люди, що народились під таким числом долі, мають особливий зв'язок з Меркурієм. Саме ця планета робить їх природженими натхненниками. Місія цих особистостей — запроваджувати зміни та ставати реформаторами.

Число долі 6

Такі люди знаходяться під опікою Венери. Саме вона наділяє їх чутливістю та емпатією. Ці особистості мають головну місію — дбати про близьких, опікуватися ними та бути наставниками й захисниками.

Число долі 7

Такими людьми керує Нептун, а це означає, що особливу увагу їм варто приділити духовному розвитку. Місія цих особистостей — пошук сенсів та істини. Їм також варто зайнятись самопізнанням, аби досягнути мудрості, гармонії та щастя.

Число долі 8

Місія людей з таким числом долі — знайти баланс між матеріальним і духовним. Їхній покровитель Сатурн сприятиме у цьому. Такі люди мають наполегливість та лідерські якості й повинні використовувати їх задля досягнення своїх цілей.

Число долі 9

Такі люди знаходяться під впливом Нептуна. Це означає, що вони сильні духом і надзвичайно розумні. Життєва місія таких особистостей — бути першовідкривачами у всьому та зачинателями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ваша квітка-талісман. Підкаже дата народження.

Також ми розповідали про те, в які дати народжуються люди, що приречені на великі звершення. Доля завжди на їхньому боці.