Місія життя за датою народження — дізнайтесь своє призначення

Яка ваша головна місія по життю — дата народження підкаже
Кожна людина має своє кармічне призначення. Визначити його допоможе дата народження. Саме в ній прихований код, що розкриє місію всього життя.
Як визначити число долі
Аби визначити своє число долі, потрібно додати всі цифри дати народження, аж доки не утвориться число від 1 до 9. Наприклад, якщо дата народження 06.08.1999, то число долі буде таким: 6+8+1+9+9+9=42; 4+2=6.
Ваше призначення за числом долі
Число долі 1
Долею такої людини керує Сонце. Ці особистості важко піддаються правилам та часто їх порушують. Вони обожнюють сяяти та бути не такими, як усі. Їхнє головне призначення — щаслива сім'я. Це справжнє місце сили та натхнення для таких людей.
Число долі 2
Такі особистості знаходяться під управлінням Місяця. Саме він наділяє своїх підопічних м'яким характером і приязністю. Місія цих людей полягає в єднанні усіх навколо. Вони розкриються у спілкуванні та комунікації.
Число долі 3
Юпітер керує долею таких людей. Він наділяє їх багатогранністю та творчістю. Саме з цим пов'язана головна місія цих особистостей. Їхнє завдання — надихати оточуючих завдяки своїй яскравій уяві та комунікабельності.
Число долі 4
Такі особистості знаходяться під опікою Урану. Через це вони дуже спокійні та стратегічні. Місія цих людей — побудувати в житті надійний фундамент та взяти на себе лідерство й відповідальність у роботі та стосунках.
Число долі 5
Люди, що народились під таким числом долі, мають особливий зв'язок з Меркурієм. Саме ця планета робить їх природженими натхненниками. Місія цих особистостей — запроваджувати зміни та ставати реформаторами.
Число долі 6
Такі люди знаходяться під опікою Венери. Саме вона наділяє їх чутливістю та емпатією. Ці особистості мають головну місію — дбати про близьких, опікуватися ними та бути наставниками й захисниками.
Число долі 7
Такими людьми керує Нептун, а це означає, що особливу увагу їм варто приділити духовному розвитку. Місія цих особистостей — пошук сенсів та істини. Їм також варто зайнятись самопізнанням, аби досягнути мудрості, гармонії та щастя.
Число долі 8
Місія людей з таким числом долі — знайти баланс між матеріальним і духовним. Їхній покровитель Сатурн сприятиме у цьому. Такі люди мають наполегливість та лідерські якості й повинні використовувати їх задля досягнення своїх цілей.
Число долі 9
Такі люди знаходяться під впливом Нептуна. Це означає, що вони сильні духом і надзвичайно розумні. Життєва місія таких особистостей — бути першовідкривачами у всьому та зачинателями.
