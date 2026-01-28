Відео
Україна
У ці дати народжуються екстрасенси — володіють шостим чуттям

У ці дати народжуються екстрасенси — володіють шостим чуттям

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 19:40
Народжені у ці дати мають найсильнішу інтуїцію — нумерологія
Дівчина з красивими очима. Фото: pexels.com

Чи замислювалися ви, чому деякі люди ніби наперед знають, що станеться далі, тонко відчувають настрій інших або безпомилково приймають рішення, довіряючи лише внутрішньому голосу? Як запевняють нумерологи, відповідь може ховатися у дні народження. Адже є дати, в які народжуються люди з надзвичайно тонким сприйняттям світу. Саме їх часто називають екстрасенсами.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, у які дати народжуються люди з найсильнішою інтуїцією.

Читайте також:

Дати, у які народжуються справжні екстрасенси

Народжені 4 числа

Четвірки вміють мислити логічно, працювати з фактами, але водночас вони відчувають те, що приховано від більшості. Їхня інтуїція проявляється у здатності передбачати тренди, реакції людей, відчувати потреби інших.

Народжені 16 числа

Люди, народжені 16 числа, володіють глибоким внутрішнім світом. Вони часто випромінюють загадкову ауру. Їхня інтуїція тісно пов'язана з емоціями: вони відчувають чужий біль, страхи та бажання, навіть якщо про них не сказано вголос. Народжені цього дня інстинктивно знають, як підтримати, заспокоїти або надихнути. Саме тому до них часто звертаються у складні моменти життя.

Народжені 11 числа

11 число в нумерології вважається одним із найсильніших. Люди, народжені цього дня, мають тісний зв'язок з колективним підсвідомим. Вони легко зчитують емоційний фон та вміють його врівноважувати. Їхня присутність заспокоює, а слова часто мають цілющий ефект. Водночас їм важливо одразу вибудовувати власні межі, адже надмірне співпереживання може призводити до внутрішнього виснаження.

Народжені 28 числа

На перший погляд, люди, народжені 28 числа, здаються раціональними та впевненими у власних рішеннях. Проте за цією зовнішньою силою ховається особливо сильне шосте чуття. Вони можуть отримувати внутрішні підказки у вигляді раптових думок, осяянь або рішень, які згодом виявляються абсолютно правильними.

Також ділимося іншими цікавими темами з нумерології

У які дати народжуються люди, які тварин люблять більше, ніж людей.

Коли народжуються найбільш вперті люди.

У які дати народжуються найталановитіші люди.

дати екстрасенс день народження нумерологія інтуїція
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
