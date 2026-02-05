Когда рождаются настоящие спортсмены — нумерологи назвали три даты

Девушка занимается спортом. Фото: freepik.com

Спорт — это не только тренировки, но и дисциплина, природная выносливость, сила и быстрая реакция. Как утверждают нумерологи, есть даты рождения, владельцы которых рождаются с этими качествами. Они обладают той особой энергией, которая помогает им достигать высоких результатов.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, кому сама судьба даровала спортивные способности.

Рожденные в эти даты имеют природные способности к спорту

Рожденные 9-го числа любого месяца

Девятки находятся под мощным влиянием Марса, планеты амбиций и силы. Поэтому, рожденные в эту дату имеют быструю реакцию, острый ум и отличную координацию. Они естественно тянутся к физической активности и получают удовольствие от движения. Такие личности легко могут выбрать карьеру тренера или профессионального спортсмена.

Рожденные 28-го числа любого месяца

Эта дата находится под влиянием Солнца, источника силы и жизненной энергии. Люди, родившиеся 28-го числа, отличаются конкурентоспособностью и природным лидерством. Им важно регулярно заниматься физической активностью, иначе накопленная энергия может проявляться в раздражительности. Благодаря своей выносливости и харизме они прекрасно работают в команде, чувствуют себя уверенно под давлением и могут брать на себя ответственность.

Рожденные 30-го числа любого месяца

Под влиянием Юпитера, планеты расширения и роста, рожденные 30-го числа стремятся превосходить собственные возможности. Они постоянно развиваются. Их энергия направлена на спорт, часто это силовые или экстремальные виды деятельности, где они могут проявить свою мощь и стойкость.

