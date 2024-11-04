4 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 4 листопада, свято — все про дату та традиції дня
Сьогодні, 4 листопада, в Україні своє професійне свято відзначають залізничники. У світі зустрічають Міжнародний день маркетингу. Віряни вшановують пам'ять Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Новий рік постукає у наші двері рівно через 57 дні.
Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 4 листопада, а також розповідає, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони.
Який сьогодні, 4 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні, 4 листопада, в Україні та світі відзначаються такі події:
- День залізничника України — це свято розповідає, яке велике значення залізничний транспорт має як для економіки, так і для безпеки країни. Від 1868 року Україна активно розбудовувала залізничні сполучення, і саме 4 листопада 1861 року до Львова прибув перший потяг.
- Міжнародний день маркетингу — цей день підкреслює важливість маркетингу для бізнесу та суспільства. Щороку професіонали з маркетингу відзначають цей день заходами та обміном досвідом.
- День царя Тутанхамона — 4 листопада 1922 року археолог Говард Картер знайшов неторкнуту гробницю єгипетського фараона Тутанхамона в Долині Царів, відкривши нову сторінку в дослідженнях стародавнього Єгипту.
- День цукерок у США — цукерки, популярні ласощі з багатовіковою історією, мають особливий день. Їх виготовлення розвивалося від перших "солодощів" із цукрової тростини до масового виробництва в 18 столітті, перетворюючи цукерки на улюблені ласощі дітей.
Яке сьогодні, 4 листопада, церковне свято
4 листопада православна церква вшановує святих мучеників Никандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Вони були учнями святого Тита, послідовника апостола Павла, і активно проповідували християнство в місті Мирі в Лікії (сучасна Туреччина). Правителі-язичники схопили їх, мучили, але вони не зреклися віри й прийняли мученицьку смерть. Їх вшановують як покровителів лікарів і хворих.
Також цього дня згадують преподобного Іоанникія Великого, аскета та чудотворця, який жив у VI столітті. Він керував монастирем на горі Олімп у Вифинії (сучасна Туреччина), лікував хворих і допомагав усім нужденним.
Що не можна робити 4 листопада — головні заборони дня
У цей понеділок, 4 листопада, церква, як і в будь-який інший день, виступає проти сварок, лихослів'я та злих побажань. Не можна відмовляти у милостині та допомозі нужденним. Заборонено погано відгукуватися про померлих.
Хоча заборони на роботу немає, бажано завершити справи заздалегідь, щоб мати можливість відвідати храм і помолитися.
За народними прикметами цього дня не можна:
- виносити речі з дому, оскільки це може призвести до втрати щастя;
- без необхідності виходити з дому, щоб уникнути негараздів, оскільки вважали цей день нещасливим;
- давати гроші в борг навіть родичам чи друзям — до безгрошів'я та бідності;
- розпочинати нові справи, щоб уникнути розчарувань.
Народні прикмети та традиції на 4 листопада
У народному календарі 4 листопада — День Яреми, Веремій і Никандр. Зазвичай погода цього дня не налаштовувала на прогулянки, тому намагалися зайвий раз не виходити з дому. Серед наших предків існувала думка, що цей день — нещасливий.
Також довіряли таким прикметам:
- Якщо навколо сонця видно білі кола, чекайте на сніжну бурю.
- Якщо небо на заході червоне, завтра буде сильний вітер.
- Якщо новий Місяць і встановилася певна погода, такою вона буде до кінця місяця.
- Якщо ліс здалеку здається чорним, до відлиги.
- Якщо мишей дуже багато, зима буде холодною.
- Якщо птахи неспокійні зранку, ввечері будуть опади.
- Якщо туман стелиться по землі, буде тепло.
Хто святкує День ангела 4 листопада та як назвати дитину
Цього дня з іменинами вітають:
- Олександрів;
- Григоріїв;
- Іванів;
- Іллів;
- Микол;
- Степанів;
- Янів.
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