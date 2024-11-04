4 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина на ранковій прогулянці восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 4 листопада, в Україні своє професійне свято відзначають залізничники. У світі зустрічають Міжнародний день маркетингу. Віряни вшановують пам'ять Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Новий рік постукає у наші двері рівно через 57 дні.

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Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 4 листопада, а також розповідає, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 4 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні, 4 листопада, в Україні та світі відзначаються такі події:

День залізничника України — це свято розповідає, яке велике значення залізничний транспорт має як для економіки, так і для безпеки країни. Від 1868 року Україна активно розбудовувала залізничні сполучення, і саме 4 листопада 1861 року до Львова прибув перший потяг.

— це свято розповідає, яке велике значення залізничний транспорт має як для економіки, так і для безпеки країни. Від 1868 року Україна активно розбудовувала залізничні сполучення, і саме 4 листопада 1861 року до Львова прибув перший потяг. Міжнародний день маркетингу — цей день підкреслює важливість маркетингу для бізнесу та суспільства. Щороку професіонали з маркетингу відзначають цей день заходами та обміном досвідом.

— цей день підкреслює важливість маркетингу для бізнесу та суспільства. Щороку професіонали з маркетингу відзначають цей день заходами та обміном досвідом. День царя Тутанхамона — 4 листопада 1922 року археолог Говард Картер знайшов неторкнуту гробницю єгипетського фараона Тутанхамона в Долині Царів, відкривши нову сторінку в дослідженнях стародавнього Єгипту.

— 4 листопада 1922 року археолог Говард Картер знайшов неторкнуту гробницю єгипетського фараона Тутанхамона в Долині Царів, відкривши нову сторінку в дослідженнях стародавнього Єгипту. День цукерок у США — цукерки, популярні ласощі з багатовіковою історією, мають особливий день. Їх виготовлення розвивалося від перших "солодощів" із цукрової тростини до масового виробництва в 18 столітті, перетворюючи цукерки на улюблені ласощі дітей.

День залізничника в Україні. Фото: Ukrzaliznytsia/Facebook

Яке сьогодні, 4 листопада, церковне свято

4 листопада православна церква вшановує святих мучеників Никандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Вони були учнями святого Тита, послідовника апостола Павла, і активно проповідували християнство в місті Мирі в Лікії (сучасна Туреччина). Правителі-язичники схопили їх, мучили, але вони не зреклися віри й прийняли мученицьку смерть. Їх вшановують як покровителів лікарів і хворих.

Також цього дня згадують преподобного Іоанникія Великого, аскета та чудотворця, який жив у VI столітті. Він керував монастирем на горі Олімп у Вифинії (сучасна Туреччина), лікував хворих і допомагав усім нужденним.

Вірянки моляться у церкві. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 4 листопада — головні заборони дня

У цей понеділок, 4 листопада, церква, як і в будь-який інший день, виступає проти сварок, лихослів'я та злих побажань. Не можна відмовляти у милостині та допомозі нужденним. Заборонено погано відгукуватися про померлих.

Хоча заборони на роботу немає, бажано завершити справи заздалегідь, щоб мати можливість відвідати храм і помолитися.

За народними прикметами цього дня не можна:

виносити речі з дому, оскільки це може призвести до втрати щастя;

без необхідності виходити з дому, щоб уникнути негараздів, оскільки вважали цей день нещасливим;

без необхідності виходити з дому, щоб уникнути негараздів, оскільки вважали цей день нещасливим; давати гроші в борг навіть родичам чи друзям — до безгрошів'я та бідності;

розпочинати нові справи, щоб уникнути розчарувань.

Дівчина в українському національному костюмі. Фото: etnoxata.com.ua

Народні прикмети та традиції на 4 листопада

У народному календарі 4 листопада — День Яреми, Веремій і Никандр. Зазвичай погода цього дня не налаштовувала на прогулянки, тому намагалися зайвий раз не виходити з дому. Серед наших предків існувала думка, що цей день — нещасливий.

Також довіряли таким прикметам:

Якщо навколо сонця видно білі кола, чекайте на сніжну бурю.

Якщо небо на заході червоне, завтра буде сильний вітер.

Якщо новий Місяць і встановилася певна погода, такою вона буде до кінця місяця.

Якщо ліс здалеку здається чорним, до відлиги.

Якщо мишей дуже багато, зима буде холодною.

Якщо птахи неспокійні зранку, ввечері будуть опади.

Якщо туман стелиться по землі, буде тепло.

Туман в осінній день. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 4 листопада та як назвати дитину

Цього дня з іменинами вітають:

Олександрів;

Григоріїв;

Іванів;

Іллів;

Микол;

Степанів;

Янів.

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