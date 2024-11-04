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Яке сьогодні, 4 листопада, свято — все про дату та традиції дня

4 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
4 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина на ранковій прогулянці восени. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 4 листопада, в Україні своє професійне свято відзначають залізничники. У світі зустрічають Міжнародний день маркетингу. Віряни вшановують пам'ять Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Новий рік постукає у наші двері рівно через 57 дні.

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Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 4 листопада, а також розповідає, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 4 листопада, день в Україні та світі 

Сьогодні, 4 листопада, в Україні та світі відзначаються такі події:

  • День залізничника України — це свято розповідає, яке велике значення залізничний транспорт має як для економіки, так і для безпеки країни. Від 1868 року Україна активно розбудовувала залізничні сполучення, і саме 4 листопада 1861 року до Львова прибув перший потяг. 
  • Міжнародний день маркетингу — цей день підкреслює важливість маркетингу для бізнесу та суспільства. Щороку професіонали з маркетингу відзначають цей день заходами та обміном досвідом.
  • День царя Тутанхамона — 4 листопада 1922 року археолог Говард Картер знайшов неторкнуту гробницю єгипетського фараона Тутанхамона в Долині Царів, відкривши нову сторінку в дослідженнях стародавнього Єгипту.
  • День цукерок у США — цукерки, популярні ласощі з багатовіковою історією, мають особливий день. Їх виготовлення розвивалося від перших "солодощів" із цукрової тростини до масового виробництва в 18 столітті, перетворюючи цукерки на улюблені ласощі дітей.

 

Який сьогодні, 4 листопада, день в Україні та світі
День залізничника в Україні. Фото: Ukrzaliznytsia/Facebook

Яке сьогодні, 4 листопада, церковне свято

4 листопада православна церква вшановує святих мучеників Никандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Вони були учнями святого Тита, послідовника апостола Павла, і активно проповідували християнство в місті Мирі в Лікії (сучасна Туреччина). Правителі-язичники схопили їх, мучили, але вони не зреклися віри й прийняли мученицьку смерть. Їх вшановують як покровителів лікарів і хворих.

Також цього дня згадують преподобного Іоанникія Великого, аскета та чудотворця, який жив у VI столітті. Він керував монастирем на горі Олімп у Вифинії (сучасна Туреччина), лікував хворих і допомагав усім нужденним.

 

Яке сьогодні, 4 листопада, церковне свято
Вірянки моляться у церкві. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 4 листопада — головні заборони дня

У цей понеділок, 4 листопада, церква, як і в будь-який інший день, виступає проти сварок, лихослів'я та злих побажань. Не можна відмовляти у милостині та допомозі нужденним. Заборонено погано відгукуватися про померлих.

Хоча заборони на роботу немає, бажано завершити справи заздалегідь, щоб мати можливість відвідати храм і помолитися.

За народними прикметами цього дня не можна: 

  • виносити речі з дому, оскільки це може призвести до втрати щастя;
  • без необхідності виходити з дому, щоб уникнути негараздів, оскільки вважали цей день нещасливим;
  • давати гроші в борг навіть родичам чи друзям — до безгрошів'я та бідності;
  • розпочинати нові справи, щоб уникнути розчарувань. 

 

Що не можна робити 4 листопада — головні заборони дня
Дівчина в українському національному костюмі. Фото: etnoxata.com.ua

Народні прикмети та традиції на 4 листопада

У народному календарі 4 листопада — День Яреми, Веремій і Никандр. Зазвичай погода цього дня не налаштовувала на прогулянки, тому намагалися зайвий раз не виходити з дому. Серед наших предків існувала думка, що цей день — нещасливий.

Також довіряли таким прикметам: 

  • Якщо навколо сонця видно білі кола, чекайте на сніжну бурю.
  • Якщо небо на заході червоне, завтра буде сильний вітер.
  • Якщо новий Місяць і встановилася певна погода, такою вона буде до кінця місяця.
  • Якщо ліс здалеку здається чорним, до відлиги.
  • Якщо мишей дуже багато, зима буде холодною.
  • Якщо птахи неспокійні зранку, ввечері будуть опади.
  • Якщо туман стелиться по землі, буде тепло.

 

Народні прикмети та традиції на 4 листопада
Туман в осінній день. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 4 листопада та як назвати дитину

Цього дня з іменинами вітають: 

  • Олександрів;
  • Григоріїв;
  • Іванів;
  • Іллів;
  • Микол;
  • Степанів;
  • Янів.

Раніше ми писали, які важливі церковні дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року за новим церковним календарем свят.

Також пропонуємо скористатися детальним календарем свят на листопад 2024 року, який допоможе дізнатися про найголовніші події місяця. 

День ангела традиції 4 листопада свята народні прикмети заборони

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