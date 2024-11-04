4 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка на утренней прогулке осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 4 ноября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. В мире встречают Международный день маркетинга. Верующие чтят память Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 57 дней.

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Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 4 ноября, а также рассказывает, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 4 ноября, день в Украине и мире

Сегодня, 4 ноября, в Украине и мире отмечаются следующие события:

День железнодорожника Украины — этот праздник рассказывает, как важен железнодорожный транспорт как для экономики, так и для безопасности страны. С 1868 Украина активно строила железнодорожные сообщения, и именно 4 ноября 1861 во Львов прибыл первый поезд.

— этот праздник рассказывает, как важен железнодорожный транспорт как для экономики, так и для безопасности страны. С 1868 Украина активно строила железнодорожные сообщения, и именно 4 ноября 1861 во Львов прибыл первый поезд. Международный день маркетинга — этот день подчеркивает важность маркетинга для бизнеса и общества. Каждый год профессионалы по маркетингу отмечают этот день мероприятиями и обменом опытом.

— этот день подчеркивает важность маркетинга для бизнеса и общества. Каждый год профессионалы по маркетингу отмечают этот день мероприятиями и обменом опытом. День царя Тутанхамона — 4 ноября 1922 года археолог Говард Картер нашел нетронутую гробницу египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей, открыв новую страницу в исследованиях древнего Египта.

— 4 ноября 1922 года археолог Говард Картер нашел нетронутую гробницу египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей, открыв новую страницу в исследованиях древнего Египта. День конфет в США — конфеты, популярные лакомства с многовековой историей, имеют особый день. Их изготовление развивалось от первых "сладостей" из сахарного тростника до массового производства в 18 веке, превращая конфеты в любимое лакомство детей.

День железнодорожника в Украине. Фото: Ukrzaliznytsia/Facebook

Какой сегодня, 4 ноября, церковный праздник

4 ноября православная церковь чествует святых мучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они были учениками святого Тита, последователя апостола Павла, и активно проповедовали христианство в городе Мире в Ликии (современная Турция). Правители-язычники схватили их, мучили, но они не отреклись от веры и приняли мученическую смерть. Их почитают в качестве покровителей врачей и больных.

Также в этот день вспоминают преподобного Иоанникия Великого, аскета и чудотворца, жившего в VI веке. Он управлял монастырем на горе Олимп в Вифинии (современная Турция), лечил больных и помогал всем нуждающимся.

Верующие молятся в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 4 ноября — главные запреты дня

В этот понедельник, 4 ноября, церковь, как и в любой другой день, выступает против ссор, злословия и злых пожеланий. Нельзя отказывать в милостыне и помощи нуждающимся. Запрещено плохо отзываться об умерших.

Хотя запрета на работу нет, лучше завершить дела заранее, чтобы иметь возможность посетить храм и помолиться.

По народным приметам в этот день нельзя:

выносить вещи из дома, поскольку это может привести к потере счастья;

без необходимости выходить из дома, чтобы избежать проблем, поскольку считали этот день несчастливым;

без необходимости выходить из дома, чтобы избежать проблем, поскольку считали этот день несчастливым; давать деньги взаймы даже родственникам или друзьям — к безденежью и бедности;

начинать новые дела, чтобы избежать разочарований.

Девушка в украинском национальном костюме. Фото: etnoxata.com.ua

Народные приметы и традиции на 4 ноября

В народном календаре 4 ноября — День Яремы, Веремий и Никандр. Обычно погода в этот день не настраивала на прогулки, поэтому старались лишний раз не выходить из дома. Среди наших предков было мнение, что этот день — несчастливый.

Также доверяли следующим приметам:

Если вокруг солнца видны белые круги, ждите снежную бурю.

Если небо на закате красное, завтра будет сильный ветер.

Если новая Луна и установилась определенная погода, такой она будет до конца месяца.

Если лес издали кажется черным, к оттепели.

Если мышей слишком много, зима будет холодной.

Если птицы беспокойные с утра, вечером будут осадки.

Если туман стелется по земле, будет тепло.

Туман в осенний день. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 4 ноября и как назвать ребенка

В этот день с именинами поздравляют:

Александров;

Григориев;

Иванов;

Илью;

Николаев;

Степанов;

Янов.

Раньше мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 по новому церковному календарю праздников.

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