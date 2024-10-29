Яке свято 29 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день святої Анастасії

Позитивна дівчина прикриває обличчя осіннім листком. Фото: freepik.com

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають День робітників служби позавідомчої охорони МВС. Не менш важлива подія, яка підіймає гостру проблему — Всесвітній день боротьби з інсультом. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянки та преподобного Авраамія Затворника. Новий рік чекає на українців через 63 дні.

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Новини.LIVE розповідає Вам, які ще важливі події зустрінемо 29 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 29 жовтня, день в Україні та світі

29 жовтня — день, коли в Україні та світі відзначаються важливі професійні та соціальні свята, кожне з яких підкреслює особливу місію:

День робітників служби позавідомчої охорони МВС України . У цей день вшановують співробітників, які охороняють стратегічно важливі об'єкти країни: дипломатичні установи, міжнародні представництва та інші установи, що мають значення для держави. Їхня робота спрямована на забезпечення безпеки та збереження державних ресурсів, а цей день символізує визнання їх відданості та професіоналізму. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які присвятили своє життя цій благородній справі.

. У цей день вшановують співробітників, які охороняють стратегічно важливі об'єкти країни: дипломатичні установи, міжнародні представництва та інші установи, що мають значення для держави. Їхня робота спрямована на забезпечення безпеки та збереження державних ресурсів, а цей день символізує визнання їх відданості та професіоналізму. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які присвятили своє життя цій благородній справі. Всесвітній день боротьби з інсультом . Цей день підкреслює важливість профілактики та ранньої діагностики інсульту, який є однією з головних причин серцево-судинних захворювань. Всесвітній день боротьби з інсультом спрямований на підвищення обізнаності про симптоми, методи запобігання та лікування, щоб зменшити ризик і наслідки цього небезпечного стану.

. Цей день підкреслює важливість профілактики та ранньої діагностики інсульту, який є однією з головних причин серцево-судинних захворювань. Всесвітній день боротьби з інсультом спрямований на підвищення обізнаності про симптоми, методи запобігання та лікування, щоб зменшити ризик і наслідки цього небезпечного стану. Всесвітній день псоріазу . Псоріаз є хронічним аутоімунним захворюванням, яке викликає свербіж, набряки та шелушення шкіри. Це свято має на меті зменшити стигму навколо цього захворювання та підтримати пацієнтів, сприяти розвитку досліджень і знаходженню нових методів лікування.

. Псоріаз є хронічним аутоімунним захворюванням, яке викликає свербіж, набряки та шелушення шкіри. Це свято має на меті зменшити стигму навколо цього захворювання та підтримати пацієнтів, сприяти розвитку досліджень і знаходженню нових методів лікування. Міжнародний день догляду і підтримки. У цей день особливу увагу приділяють людям, які допомагають у догляді за хворими, людьми з обмеженими можливостями, людьми похилого віку — медичним сестрам, санітарам, працівникам соціальної сфери та волонтерам. Міжнародний день догляду і підтримки акцентує на важливості їхньої роботи для суспільства.

Ці свята об'єднує спільна мета — підвищити увагу до життєво важливих питань, підтримки та піклування.

День робітників служби позавідомчої охорони МВС України. Фото: МВС

Яке сьогодні, 29 жовтня, церковне свято

Вівторок, 29 жовтня, в церковному календарі — день пам'ять преподобномучениці Анастасії Римлянки та преподобного Авраамія Затворника. Ці святі були прикладами глибокої віри та непохитної відданості Богові, а їхні життєві історії збереглися як натхнення для сучасних вірян.

Свята Анастасія Римлянка з дитинства присвятила своє життя служінню Богові. Вона виховувалася в монастирі, де опікувалась бідними та хворими. В епоху переслідування християн імператором Декієм Анастасія не зрадила своїй вірі, попри жорстокі тортури. За відданість Ісусу Хресту та непохитну віру вона була страчена. Сьогодні її шанують як покровительку жінок, особливо тих, які переживають страждання та пригноблення.

Свята преподобномучениця Анастасія Римлянка. Фото: google.com

Преподобний Авраамій був подвижником, що обрав життя в самоті й молитві. Проживаючи у Києво-Печерській Лаврі, він залишався у затворі, присвятивши своє життя духовному служінню та аскезі. Єпископ відправив його на проповідь серед язичників, і Авраамій звернув багатьох у християнство, зміцнюючи православну віру. Пізніше він повернувся до затворницького життя, але й надалі залишався прикладом милосердя та доброчесності, зокрема допомагаючи своїй племінниці Марії, яка згодом отримала дар зцілення.

Преподобний Авраамій Затворник. Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua

Ці святі стали символом стійкості та духовної відданості, їхні життєві шляхи нагадують вірянам про важливість служіння, жертовності та підтримки ближнього.

Що не можна робити 29 жовтня — головні заборони дня

У церковне свято 29 жовтня, як і в будь-який інший день, церква забороняє сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, осуджувати, мститися, бажати іншим зла. Не слід відмовляти в допомозі тому, хто просить.

За народними прикметами сьогодні не можна:

накривати стіл незаміжнім жінкам;

залишати дитину саму вдома;

пускати в дім незнайомців;

сваритися з коханою людиною.

Жінка читає біблію у церкві. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 29 жовтня

У народному календарі 29 жовтня — свято Анастасія Овечниця або Авраамій Овчар. Святу Анастасію та преподобного Авраамія вважали заступниками овець, за старих часів цього дня закінчували стригти овець і шанували пастухів.

З давніх-давен жінки цього дня готували пироги з борошна нового врожаю, якими пригощали пастухів. Традиційною стравою 29 жовтня вважається овечий і козячий сир.

Також цього дня існувала традиція, за якою жінки одягали коралі. Вважалося, що це приносить удачу і допомагає успішно завершити будь-які справи до кінця року.

Крім цього, за народними прикметами дня можна дізнатися, якою буде погода найближчим часом:

Якщо 29 жовтня помітили іній на деревах, вже зовсім скоро повернеться тепло.

Якщо небо чисте й хмар майже немає, буде ясна, але морозна погода.

Якщо цього дня дме південно-західний вітер, чекайте негоди.

Якщо у ніч з 28 на 29 жовтня небо ясне та зоряне, зранку буде гарна погода.

Якщо голосно кричать птахи, прийде мороз.

Якщо воркочуть голуби, погода буде дуже теплою.

Якщо на березі ще висить листя, до теплої погоди.

Вівці пасуться у полі. Фото: google.com

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Привітати з іменинами 29 жовтня варто:

Олексія;

Андрія;

Опанаса;

Василя;

Віктора;

Євгена;

Івана;

Кирила;

Миколу;

Павла;

Пилипа;

Анастасію;

Ганну;

Марію.

Ангел серед квітів. Фото: depositphotos.com

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